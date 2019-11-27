«Будете отвечать за Арктику»: США навязывают Дании еще F-35

Это не так много самолетов по сравнению с 38-40 единицами F-16, которые у вас имеются на текущий момент. Это фактически сокращение количества самолетов, поэтому Дания, вероятно, должна изучить этот вопрос [расширения закупки]

Я не знал, что она стала авиационным брокером. Я считаю, что она прежде всего дипломат. Это что-то новое: у нас есть посол, который говорит, что мы должны покупать самолеты определенной марки

Среди датских политиков царит недовольство, вызванное тем, что посол США зашла слишком далеко, объясняя Копенгагену, как тратить свои деньги.Соединенные Штаты призывают Данию закупить больше истребителей F-35. С таким посланием выступила внешнеполитический представитель Вашингтона Карла Сэндс, разочарованная поставкой из «всего 27 машин» данного типа.- заявила посол, проигнорировав тот факт, что, по сведениям Минобороны, на самом деле используется только 30 машин F-16.Данную проблему она связала с недостаточной авиационной мощью НАТО в Арктике, настоятельно призвав Копенгаген взять на себя ответственность за выполнение данных им обещаний по укреплению обороны в этом регионе.На этом фоне среди датских политиков было озвучено нескрываемое недовольство. Министр обороны Трине Брамсен подчеркнула, что больше закупать истребители не планируется, как и увеличивать военный бюджет в ближайшее время. И социал-демократы, и правая Народная партия пришли к выводу, что Карла Сэндс зашла слишком далеко, раздавая инструкции о том, как тратить свои оборонные средства.- заявил социал-демократ Бьярне Лаустсен, указав, что Карла Сэндс вряд ли бы раздавала директивы, если был бы выбран Eurofighter вместо F-35 в качестве нового истребителя Дании.