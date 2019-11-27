Иранские СМИ заявили о планах постройки «гигантского эсминца»

По заказу иранского военно-морского флота планируется построить «гигантский эсминец», который сможет действовать в международных водах в течение длительного срока. Об этом проинформировало местное СМИ FNA со ссылкой на заявление командующего ВМС страны контр-адмирала Хоссейна Ханзади.Со слов обозначенного военного, усилиями его ведомства был разработан проект "Негин", предусматривающий строительство нового эсминца. Как он заявил, корабль будет иметь водоизмещение от 5 тыс. до 7 тыс. тонн и сможет довольно долго выполнять боевые задачи в отдаленных районах.Как поясняют в FNA, «самые тяжелые эсминцы [так в тексте - ВО], используемые иранскими военно-морскими силами, имеют водоизмещение почти в 1300 тонн». Однако, со слов издания, были достигнуты крупные успехи в судостроении, позволяющие выполнить поставленную задачу.Данные заявления выглядят несколько неоднозначно. На протяжении последних десятилетий традиционно корабль классифицируется в качестве эсминца, если имеет тоннаж от 5 тыс. тонн, а то и более. Например, американские «Арли Берки» – 8,4 тыс. т полного водоизмещения. На этом фоне «гигантскими» можно назвать корабли несколько иного уровня, такие как «Зумвальты» с 14,5 тыс. т.Хотя следует учесть, что многие страны пытаются повысить статус своих ВМС простым повышением разрядности входящих в их состав кораблей.