Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933, такой же поджигатель войны. Киев сошёл с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется её превентивно уничтожить.

И ваш (украинский) гимн пора переделать. Уже «вмерла Украина»! Это вы виноваты, вы — похоронное бюро, сегодняшняя элита этой страны.

Лидер ЛДПР высказался в отношении Украины, назвав соседнее государство «поджигателем войны» и «европейским мусором». По словам Владимира Жириновского, Европа позарилась на Украину, не сознавая к каким печальным последствиям для неё самой этой может привести.Жириновский отметил, что Украина уже злит даже американцев и конкретно – американского президента. В своём заявлении Жириновский заявил о возможности «превентивного уничтожения» Украины.Из заявления лидера ЛДПР:Как видно, риторика Жириновского вполне укладывается в вариант более чем жёсткого ответа на постоянные заявления украинских радикалов от власти об «уничтожении или развале России».По словам Жириновского, конфликт США с Россией из-за Украины уже приводит Вашингтон «фактически к геополитической катастрофе».Лидер ЛДПР заявил, что украинцы сегодня сами издеваются над собой, что украинские политики в большинстве своём неадекватные люди. Жириновский напомнил, что на Украине продолжается борьба с православием.Из заявления: