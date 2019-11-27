Курды из СДС обратились к РФ: Турция и протурецкие силы нарушают Сочинский меморандум

С российской делегацией мы обсудили роль ВС РФ в регионе, турецкую агрессию, сложную гуманитарную обстановку, механизмы взаимодействия Москвы и нашей автономной администрации для поддержания мира и стабильности.

Представители так называемых Сирийских демократических сил (курдских вооружённых формирований, ранее активно поддерживаемых США) решили обратиться к России с просьбой повлиять на турецкие войска и протурецкие вооружённые формирования на севере Сирии.Зампредседателя так называемого исполнительного совета администрации региона Евфрат (аффилированная с СДС структура) Мухаммад Шахин в городе Кобани встретился с представителями российской делегации. По словам Шахина, основная тема обсуждения касалась ведения боевых действий на севере Сирии.Шахин объявил, что Россия должна повлиять на Турцию и протурецкие вооружённые группировки, которые «нарушают Сочинский меморандум».Вполне можно допустить, что турецкая сторона упомянутый меморандум нарушает, но только вопрос в том, какое отношение к букве этого меморандума имеют те же СДС, позиция которых, мягко говоря, противоречива. С одной стороны, они указывают на турецкие нарушения, с другой – отказываются действовать в рамках сирийского законодательства и влиться в ряды сирийской правительственной армии. Мало того, представители СДС, как известно, вместе с американскими спецназовцами продолжают контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке САР, что уж точно никак не укладывается в законодательство Сирии. Об этом г-н Шахин почему-то упоминать не стал.Из заявления Мухаммада Шахина:Тем временем в Турции негативно отреагировали на организацию массового празднования в Камышлы (сирийский город, населённый преимущественно курдами) очередной годовщины образования РПК – Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической. Местные СМИ празднование назвали всенародным, а в Турции заявили, что это очередная провокация против стабилизации ситуации на севере САР.