"Они сделаны из железа": Из воспоминаний немцев о советских воинах и народе

После того как немецкие войска и их сателлиты вторглись на территорию Советского Союза, они быстро поняли, что им придётся воевать с серьёзным самоотверженным противником в лице русского народа.Если перед началом ВОВ немецкий пропагандист, сподвижник Гитлера, Йозеф Геббельс искусственно вбрасывал дезинформацию о Красной Армии, называя её плохо оснащённой, невооружённой и "армией без командования", то в 1941 году его мнение кардинально поменялось. В дневнике «классика пропаганды» сохранились записи о том, что "русские и их командование до последнего готовы биться, действуя намного лучше, чем в самом начале войны".Оставшиеся в живых гитлеровцы, от простых немецких солдат до офицеров и генералов, в своих дневниках, письмах, воспоминаниях очень часто упоминали о таких чертах характера русского народа, советского солдата, как бесстрашие, стойкость, безрассудство, выносливость, смелость, непредсказуемость и в то же время гуманность.В представленном видео автор предлагает зрителям познакомиться с некоторыми воспоминаниями солдат Третьего рейха о встрече с русским народом и стойкостью его духа в разные периоды Великой Отечественной войны. Эти записи не теряют своей актуальности и сегодня, рассказывая о подвиге советского солдата, советского народа в той войне.