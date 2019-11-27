"Это удар без удара": на Западе отреагировали на показ "Авангарда" инспекторам США

По-моему, столкнувшись с таким вооружением, понимаешь, что и конкурировать уже бесполезно. Неужели остаётся рассчитывать только на благосклонность Путина?

Подобное оружие может привести к опустошению Земли, даже если на нём не будет ядерной боеголовки.

Человечество движется вспять, если Путин считает войну решением проблем.

На самом деле, Россия чувствуют себя окружённой. И НАТО не делает ничего, чтобы доказать, что Россия ошибается. Поэтому для России важно иметь достаточный потенциал. Да и США ещё со времён президентов-демократов были убеждены в необходимости постоянно применять силу.

Добрый царь Владимир… Если он показал эту систему американцам, значит у него есть и ещё что-то более мощное для США.