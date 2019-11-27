"Это удар без удара": на Западе отреагировали на показ "Авангарда" инспекторам США
Накануне, как сообщалось в одном из новостных материалов «Военного обозрения», Минобороны России пригласило американских инспекторов на мероприятие по демонстрации новейшего гиперзвукового комплекса «Авангард». Демонстрация комплекса с гиперзвуковой планирующей составляющей проведена в рамках соблюдения Россией договора о сокращении (ограничении) стратегических наступательных вооружений. Из этого договора, напомним, США планируют выйти – так же, как ранее вышли из ДРСМД.
Сам факт показа российским военным ведомством американцам новейшего гиперзвукового оружия не остался незамеченным за рубежом.
Американские и европейские военные эксперты отметили, как «перевернулась» ситуация. Так, в Штатах отмечают, что если ещё фактически несколько месяцев назад заявления президента России Владимира Путина назывались «фейком» и «показом дешёвой анимации несуществующего оружия», то теперь Вашингтон вынужден признать, что «новейшее гиперзвуковое оружие у русских не только есть, но и появилось оно раньше, чем в технологически более развитых Соединённых Штатах».
Итальянское информационное агентство RAI в своём материале пишет о том, что Россия показом американцам своего «Авангарда» «смогла нанести удар (по США) без удара». Речь идёт как минимум об ударе по американскому самолюбию. В материале отмечается, что Россия своими действиями демонстрирует приверженность выполнения международных договоров, являющихся основной стратегической безопасности. Дополнительно в материале указывается на то, что для американцев является ещё одним ударом: способность гиперзвуковых блоков «Авангарда» преодолевать существующую и перспективную ПРО - что делает создаваемые американцами противоракетные объекты бессмысленными.
О показе «Авангарда» американцам пишет и другое итальянское издание – il Fatto Quotidiano. В материале отмечается, как Путин рассказывал об этом оружии: «На участке траектории движется как огненный шар, который невозможно остановить».
Обращают на себя комментарии западных пользователей по поводу демонстрации Россией комплекса «Авангард» и самого этого оружия.
Приведём некоторые их них:
По-моему, столкнувшись с таким вооружением, понимаешь, что и конкурировать уже бесполезно. Неужели остаётся рассчитывать только на благосклонность Путина?
Подобное оружие может привести к опустошению Земли, даже если на нём не будет ядерной боеголовки.
Человечество движется вспять, если Путин считает войну решением проблем.
Итальянскому пользователю ответили:
На самом деле, Россия чувствуют себя окружённой. И НАТО не делает ничего, чтобы доказать, что Россия ошибается. Поэтому для России важно иметь достаточный потенциал. Да и США ещё со времён президентов-демократов были убеждены в необходимости постоянно применять силу.
Добрый царь Владимир… Если он показал эту систему американцам, значит у него есть и ещё что-то более мощное для США.
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