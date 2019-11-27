Эстония научит Украину правильно обороняться
Эстония научит Украину как правильно организовывать территориальную оборону. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Эстонии Юри Луйк и Украины Андрей Загороднюк. Об этом сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.
Эстонские военные поделятся с Украиной опытом создания территориальной обороны. В Минобороны Эстонии считают, что опыт создания военизированной добровольческой организации Кайтселиит значительно усилит обороноспособность Украины. Соглашение подписано в Таллине министрами обороны двух стран в ходе обсуждения вопросы сотрудничества в целях поддержания обороноспособности Украины.
Специалисты балтийской республики, опираясь на опыт военизированной добровольческой организации Кайтселийт помогут Украине в разработке современной концепции территориальной обороны, привлечения к ней добровольцев
- говорится в сообщении.
Кроме того, Эстония окажет помощь Украине в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. В ходе двустороннего взаимодействия Эстония продолжит поддержку формата сотрудничества между НАТО и Украиной.
Как заявил министр обороны прибалтийской республики, Эстония решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Украину продолжать реформы в сфере безопасности.
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