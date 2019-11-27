Поговорим о науке: Учёные создали "высокоскоростной" транзистор, который заинтересовал военных

Схема рутильной формы диоксида титана

В рубрике «Поговорим о науке» «ВО» предлагает к обсуждению тему о работе учёных по созданию так называемых супертранзисторов – электронных устройств, отличающихся в том числе рекордно низкими потерями тока. Супертранзисторы позиционируются учёными и инженерами как способные кратно повысить скорость и защищённость беспроводной связи. Эти работы успели заинтересовать военных. Последние полагают, что и скорость, и защищённость данных при их передаче по беспроводным каналам точно не помешает. Возник к подобного рода разработкам интерес и у представителей компаний, создающих "гражданскую" компьютерную технику и технику для связи.На днях в научной среде появились тезисы доклада доцента кафедры электронно-вычислительной техники американского университета Дэлавэра Цзэн Юпина. В докладе он отмечает, что группа исследователей в лаборатории указанного университета США создала транзистор с «чрезвычайной подвижностью электронов». Устройство позволяет эффективно контролировать ток в цепи, работая с рекордно низкими потерями. Отмечено, что новый транзистор создан на основе нескольких полупроводниковых групп. Так, в нём применяется нитрид галлия совместно с нитридом пары «индий-алюминий». При этом «конструкция» содержится на кремниевой подложке.По словам Цзэн Юпина, созданный образец супертранзистора в ходе тестов показал рекордную частоту среза с высоким коэффициентом усиления. Во время тестов был зафиксирован рекорд объёмов передачи информации в выделенном диапазоне частот.Учёные университета Дэлавэра назвали созданный транзистор «высокоскоростным». По словам Цзэн Юпина, задача состоит в том, чтобы добиться больших объёмов передачи данных по беспроводным каналам в единицу времени. Дополнительная задача – выход на новые частоты эффективного и безопасного пропускания сигнала беспроводной связи.В докладе отмечается ещё одно преимущество созданного высокоскоростного транзистора: он обладает высокой радиационной стойкостью, а потому может применяться в условиях, например, космического пространства. Дополнительно супертранзистор имеет низкое энергопотребление.Также в докладе сказано о том, что группа учёных продолжает изучение и создание прозрачных транзисторов на основе оксида титана.На фоне продолжающейся работы над такими устройствами за ними уже выстроилась очередь из компаний по производству цифровой техники.