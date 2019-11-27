Новости

Поговорим о науке: Учёные создали "высокоскоростной" транзистор, который заинтересовал военных

39
Поговорим о науке: Учёные создали "высокоскоростной" транзистор, который заинтересовал военных

В рубрике «Поговорим о науке» «ВО» предлагает к обсуждению тему о работе учёных по созданию так называемых супертранзисторов – электронных устройств, отличающихся в том числе рекордно низкими потерями тока. Супертранзисторы позиционируются учёными и инженерами как способные кратно повысить скорость и защищённость беспроводной связи. Эти работы успели заинтересовать военных. Последние полагают, что и скорость, и защищённость данных при их передаче по беспроводным каналам точно не помешает. Возник к подобного рода разработкам интерес и у представителей компаний, создающих "гражданскую" компьютерную технику и технику для связи.

На днях в научной среде появились тезисы доклада доцента кафедры электронно-вычислительной техники американского университета Дэлавэра Цзэн Юпина. В докладе он отмечает, что группа исследователей в лаборатории указанного университета США создала транзистор с «чрезвычайной подвижностью электронов». Устройство позволяет эффективно контролировать ток в цепи, работая с рекордно низкими потерями. Отмечено, что новый транзистор создан на основе нескольких полупроводниковых групп. Так, в нём применяется нитрид галлия совместно с нитридом пары «индий-алюминий». При этом «конструкция» содержится на кремниевой подложке.


По словам Цзэн Юпина, созданный образец супертранзистора в ходе тестов показал рекордную частоту среза с высоким коэффициентом усиления. Во время тестов был зафиксирован рекорд объёмов передачи информации в выделенном диапазоне частот.


Учёные университета Дэлавэра назвали созданный транзистор «высокоскоростным». По словам Цзэн Юпина, задача состоит в том, чтобы добиться больших объёмов передачи данных по беспроводным каналам в единицу времени. Дополнительная задача – выход на новые частоты эффективного и безопасного пропускания сигнала беспроводной связи.

В докладе отмечается ещё одно преимущество созданного высокоскоростного транзистора: он обладает высокой радиационной стойкостью, а потому может применяться в условиях, например, космического пространства. Дополнительно супертранзистор имеет низкое энергопотребление.

Также в докладе сказано о том, что группа учёных продолжает изучение и создание прозрачных транзисторов на основе оксида титана.

Схема рутильной формы диоксида титана


На фоне продолжающейся работы над такими устройствами за ними уже выстроилась очередь из компаний по производству цифровой техники.
Автор:
Чернов Александр
Использованы фотографии:
Benjah-bmm27
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти