В Британии призвали разрешить кассетные боеприпасы на случай войны с Россией

В случае гипотетической войны с Россией, если Великобритания хочет ее выиграть, ей необходимо выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года. С таким утверждением выступили составители доклада из Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), который является британским аналитическим центром по оборонным вопросам, пишет газета The Daily Telegraph.Авторы доклада утверждают, что в случае военного столкновения с Россией, последняя будет иметь значительное преимущество перед британскими вооруженными силами, так как "вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи". Чтобы этого не допустить, у Великобритании есть два варианта, говорится в докладе, - увеличить расходы на создание дорогостоящего высокоточного оружия или отказаться от обязательств в рамках Конвенции, запрещающей применять кассетные боеприпасы.В докладе указывается, что в вооруженных силах понимают важность артиллерии и возобновления развития такого типа вооружений, однако неясно, разделяет ли эту позицию правительство страны.В свою очередь российское посольство в Лондоне заявило, что в Британии постоянно запугивают население гипотетической угрозой российского нападения, добиваясь увеличения военных расходов.Отметим, что Конвенцию по запрещению кассетных боеприпасов приняли в 2008 году, ее подписали 103 государства. Они обязались не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать их, не приобретать и не передавать другим. Имеющиеся запасы должны быть уничтожены. Крупнейшие производители такого вида боеприпасов - Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан и Израиль - документ не подписали.