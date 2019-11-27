Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 "Лада"

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 шифр "Лада", строящиеся на ССЗ "Адмиралтейские верфи", будут переданы ВМФ в конце 2021 года. Об этом говорится в материалах пресс-службы президента РФ, подготовленных к визиту Владимира Путина в Санкт-Петербург.Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года. В настоящее время обе субмарины находятся на различных этапах постройки: готовность Кронштадта составляет 89%, "Великих Лук" - 55%. Подлодки заложены в 2005 и 2006 годах соответственно. Головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" была заложена 26 декабря 1997 года, спущена на воду 29 октября 2004 года. Субмарина с 2010 года по настоящее время находится в опытной эксплуатации, окончание которой пока неизвестно.Проект подлодок 677 "Лада" разработан ЦКБ МТ "Рубин" и относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Ранее сообщалось, что в 2022 году будут заложены еще две подлодки этого проекта.Водоизмещение подлодок проекта 677 "Лада" – 1765 тонн, длина корпуса – 66,8 метра, ширина – 7,1 метра. Подводная скорость – до 21 узла, глубина погружения – до 300 метров, автономность – 45 суток. Экипаж – 36 человек. ДЭПЛ оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами. Боезапас – 18 торпед.Ранее сообщалось, что ДЭПЛ проекта 677 "Лада" станут первыми субмаринами, получившими воздухонезависимую двигательную установку, разработку которой уже ведет ЦКБ МТ "Рубин". В КБ заявили, что ОКР по созданию химической ВНЭУ уже ведется. Предполагается, что "обкатка" ВНЭУ пройдет на "Ладах".