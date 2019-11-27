Европейцы обсуждают планы по освоению космоса на ближайшую "пятилетку"

Сегодня в испанской Севилье начинается двухдневная конференция ЕКА (Европейского космического агентства). Страны-члены должны принять окончательный вариант программы на следующие пять лет. Общий бюджет на это время составляет 14 млрд евро, из которых наибольший вклад внесёт Франция – около 2,5 млрд евро. И это на 400 млн евро больше, чем Париж закладывал «на космос» первоначально.Какие проекты собираются реализовать европейцы в плане освоения космоса до 2024 года?По последним данным, наибольшие объёмы финансирования в следующую "пятилетку" планируется направить на поддержание и развитие европейской спутниковой группировки. Сообщается, что это позволит «развивать конкуренцию в промышленной сфере и телерадиокоммуникациях». На эти цели направят около 8 млрд евро.Напрямую с этим связана и реализация программы наблюдения за Землёй из космоса. Эта программа носит название «Коперник». Сама программа стартовала ещё несколько лет назад, в том числе с использованием спутников Sentinel, позволяющих получать детализированное изображение поверхности нашей планеты. Дополнительная «спутниковая» программа ЕКА – ARTES. Она связана с реализацией новых технологий спутниковой связи.На конференции планируется обсудить взаимодействие с другими космическими агентствами, а также реализацию проекта по выводу на орбиту полезных грузов с помощью тяжёлой ракеты-носителя Ariane-5.Накануне такая ракета вывела на целевые орбиты спутники TIBA-1 и Inmarsat-GX5. Старт состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.TIBA-1 – спутник с массой запуска 5600 кг, который принадлежит правительству Египта и планируется использоваться для широкополосной связи. Срок службы – 15 лет. Inmarsat-GX5 - 4007 кг – предназначен для услуг связи в том числе для морских судов в европейском и ближневосточном регионах. Срок службы более 16 лет.О планах по обсуждению "дальних" космических миссий пока не сообщается.