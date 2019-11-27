Теперь и Колумбия: масштабные акции протеста захлестнули Южную Америку

Это пробуждение. […] Когда я был молод, мы были слишком напуганы, чтобы делать подобные вещи, но [теперь] должны протестовать, потому что все только ухудшается

В Колумбии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста, которые могут иметь далеко идущие последствия, пишет сайт телеканала "Аль-Джазира".Движение, изначально инициированное профсоюзами, позже было подхвачено студентами и иными широкими слоями населения. Гнев протестующих направлен против президента страны Ивана Дуке Маркеса и его «политики жесткой экономии», которая ударила по самым незащищённым слоям населения на фоне и без того непростой социально-экономической обстановки. Теперь многие требуют отставки главы государства. В диалог мало кто верит.Телеканал приводит мнение ряда колумбийцев о первопричинах протеста. Среди них коррупция, неравенство, низкие пенсии, уличное насилие и неспособность властей добиться гражданского мира.– приводит телеканал слова 66-летнего Фернандо Паласиоса.Отмечается, что на Колумбию активно действуют и процессы, происходящие во всём регионе, с которым её связывает общий язык и культура. Уже много месяцев продолжаются протесты, охватившие значительную часть Латинской Америки. В частности, в начале этого года массовые выступления едва не завершились переворотом в Венесуэле, а в Боливии заговорщикам при поддержке улицы и силовиков удалось свергнуть президента Эво Моралеса.Массовые протесты с октября сотрясают Чили, беспорядки вспыхивали в Эквадоре, а летняя общенациональная забастовка всколыхнула Уругвай. Неспокойной остаётся обстановка в Бразилии и Аргентине, где левые и правые популисты только ухудшили социально-экономическую ситуацию.Тем временем в самой Колумбии местные эксперты отмечают, что акции протеста могут подпитываться местными представителями наркокартелей, которых не устраивает позиция властей и попытки перекрыть наркотрафик.