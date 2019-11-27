Россия модернизирует стоящие на вооружении ОАЭ ЗРПК "Панцирь-С1"

ЗРПК "Панцирь-С1" для ОАЭ на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8)

Мы занимаемся модернизацией комплекса "Панцирь", который стоит на вооружении в Эмиратах. Если у властей ОАЭ будет желание приобрести новые комплексы, мы с удовольствием их поставим, но пока речь идет о модернизации имеющихся

Россия проводит модернизацию стоящих на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1". Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.По словам Кладова, Россия модернизирует ЗРПК "Панцирь-С1" вооруженных сил ОАЭ, но речи о приобретении новой партии зенитных комплексов сейчас не идет. Предварительный договор на модернизацию имеющегося парка ЗРПК был заключен в рамках прошедшей в феврале этого года выставки IDEX-2019. На прошедшем в ноябре ависалоне Dubai AirShow - 2019 стороны обсудили модернизацию стоящих на вооружении ОАЭ экспортных вариантов ЗРПК "Панцирь-С1".- заявил Кладов, при этом не став пояснять, в чем именно заключается модернизация "Панцирей" для ОАЭ.Как ранее сообщалось, всего в 2010-2013 годах Россия поставила вооруженным силам ОАЭ 50 зенитных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", выполненных на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8).