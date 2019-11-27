Вьетнам намерен разработать собственную сверхмалую подлодку

Вьетнам намерен принять на вооружение сверхмалую подводную лодку собственной разработки. Как пишет твиттер-аккаунт IndoPacific News, вьетнамские специалисты уже разработали проект сверхмалой субмарины.По имеющимся сведениям, Вьетнам начал разработку сверхмалой подводной лодки водоизмещением не выше 100 тонн. Предполагается, что данная субмарина будет использована в интересах вьетнамских сил специальных операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В открытом доступе пока появилось только проектное изображение будущей сверхмалой подлодки. Как следует из имеющихся данных, субмарина будет иметь водометный движитель вместо винтов, небольшую рубку и рули глубины переднего расположения. Впрочем, данное изображение может и не соответствовать будущему облику подлодки. Другие подробности проекта не сообщаются.Сведений о начале постройки сверхмалой субмарины пока нет.Выдвигается предположение, что в основе вьетнамской подлодки может лежать конструкция сверхмалой подводной лодки типа "Юго", пара которых в 1997 году была получена Вьетнамом от Северной Кореи.По разным источникам, КНДР имеет до 10 сверхмалых ПЛ (мини-ПЛ) типа "Юго" (Yugo). Сверхмалые субмарины этого типа, разработанные в КНДР, изначально строились для поставки на экспорт. Несколько лодок типа «Юго» были проданы в Иран и Вьетнам.Длина субмарины – 20 м, ширина – 2 м, водоизмещение в погруженном состоянии – 90 т, скорость надводная (подводная) – 10 (4) узла, вооружение – два 533-мм ТА (боезапас – 2 торпеды).