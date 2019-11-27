Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС

Они (вертолеты) позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, значительно повысят возможности авиации ВС Киргизии. Усовершенствованные РЛС ждут в войсках противовоздушной обороны республики, благодаря этим системам можно будет расширить возможности по защите воздушных границ от террористической угрозы

Россия безвозмездно передала Киргизии партию вооружения и техники, прошедшую модернизацию в России. На торжественной церемонии, прошедшей на аэродроме авиабазы Кант, представители Минобороны РФ передали киргизским коллегам два вертолета Ми-8МТ и две РЛС из состава Сил воздушной обороны республики. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики. Вся техника была модернизирована на предприятиях в России.С российской стороны в церемонии принимал участие заместитель главы оборонного ведомства Александр Фомин. По его словам, переданная Россией техника очень востребована в вооруженных силах Киргизии.- заявил он.Ранее сообщалось, что Россия взамен арендной платы за пользованием базой Кант передала Минобороны Киргизии два военных городка с полностью действующей инженерной инфраструктурой, которые ранее входили в состав российской базы.Авиабаза "Кант" была открыта в Киргизии в октябре 2015 года как авиационная компонента Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. В настоящее время Россия имеет шесть зарубежных военных баз, пять из которых находятся на территории бывшего Советского Союза и одна в дальнем зарубежье. По данным, представленным Минобороны РФ, в Сирии на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, в Абхазии располагается 7-я военная база, в Южной Осетии - 4-я военная база, 102-я военная база - в Армении, 201-я база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.