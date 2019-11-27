Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Белое море для испытания вооружения

В среду первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Белое море из Северодвинска на очередной этап заводских ходовых испытаний. В море он выполнит комплекс подготовительных мероприятий к испытанию бортовых систем вооружения

Новейший российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел на очередной этап заводских испытаний, которые идут параллельно с государственными. На морских полигонах Белого моря экипаж корабля проверит бортовое вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.- говорится в сообщении.В пресс-службе также напомнили, что фрегат ранее уже отработал взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнили самолёты Су-24, вертолёты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО СФ. Также вертолётчики совершили насколько посадок и взлётов с палубы корабля. Кроме того, корабль был проверен на действие во льдах.Отметим, что заводские ходовые испытания фрегата начались 20 ноября параллельно с государственными. Обеспечением испытаний занимается Беломорская военно-морская база Северного флота.По планам завода-изготовителя ССЗ "Северная верфь", фрегат будет передан в состав Военно-морского флота до конца года.Фрегат "Адмирал Касатонов" является вторым кораблем проекта 22350 и первым серийным после головного фрегата "Адмирал Горшков". Водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.