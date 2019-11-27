Су-30МК ВВС Индонезии получили белорусские станции постановки помех
Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин"
Индонезийские истребители Су-30МК, прошедшие модернизацию в Белоруссии, получили подкрыльевую станцию активных помех (САП). Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на индонезийский ресурс Defense Studies.
По данным индонезийского издания, прошедшие модернизацию на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в белорусских Барановичах, пара Су-30МК ВВС Индонезии получила станции постановки помех белорусской разработки "Вереск". По имеющейся информации данная станция обеспечивает защиту летательных аппаратов всех типов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием.
Модернизированные самолеты в конце июля этого года были доставлены из Белоруссии на авиабазу ВВС Индонезии "Султан Хасануддин" на борту транспортного самолета Ан-124-100M "Руслан". Тогда сообщалось, что проводилась модернизация авионики и систем прицеливания самолета. Данных об установке станции активных помех не было.
Согласно информации, размещенной на сайте белорусской компании "Белспецвнештехника", САП "Вереск" предназначена для индивидуальной защиты ЛА от поражения радиоуправляемым оружием путем создания активных радиопомех радиоэлектронным средствам управления оружием (РЭС УО) авиационных и зенитных ракетных комплексов. Система может применяться как автономно, так и в составе бортовых комплексов обороны (БКО) и комплексов радиоэлектронного противодействия (КРЭП). "Вереск" является активным ретранслятором.
Библиотека радиолокационных угроз рассчитана как на системы вооружения западного, так и советского/российского производства, включая бортовые РЛС истребителей, ЗРК и ГСН ракет.
На вооружении дислоцированной на авиабазе "Султан Хасануддин" 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии имеется 16 самолетов марки "Су": два Су-27СК (получены в 2003 году) и три Су-27СКМ (2010 год), а также два Су-30МК (2003 год) и девять Су-30МК2 (2008-2013 гг.).
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