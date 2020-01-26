Поколение миллениума против бизнесменов 90-х годов: бой до победы



Вот им – честь и место. «Динозавры» 90-х обречены на вымирание

«Сразу видно человека с раньшего времени! Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!»

«Золотой телёнок», 1931 г. И. Ильф и Е. Петров

Где-то в самом центре России…

«Планинг» и «таймеринг» — модно, но не всегда эффективно!

«Свои люди – сочтемся!»

Руководство в стиле…

Успехи налицо: в России шить дешевле, чем в Китае!

Что японцу хорошо, то нашему русскому плохо!

Все по Интернету! И бизнес, и шампунь…

Не так давно на сайте «ВО» появился материал «Профессии будущего. Чему учить новые поколения?», который по прочтении оказался отличным продолжением ранее выходивших материалов по проблеме поколений. В любом случае, следует иметь в виду, что конфликт между поколениями молодых, быстро перестраивающихся людей, и поколениями людей в возрасте, чисто физически к этому уже неспособных, в новых условиях не только не будет сглажен, а обострится еще больше.Собственно, мы наблюдаем это уже сейчас, причем особенно ярко это заметно на примерах из бизнеса! Так уж получилось, что, выучив с 1995 года не одно поколение рекламистов и пиарменов, я постоянно нахожусь в курсе проблем многих из них. При встрече они мне рассказывают о том, как устроились в жизни, а кто-то еще и в качестве консультанта приглашает. Поэтому, что, кто, как и почему, я знаю очень хорошо и это настолько интересно, что следует об этом рассказать, потому как сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.Есть в нашей России город, не очень большой, но и не маленький, не миллионник, но с населением больше 500000 человек, губернский центр, но сама губерния без особых ресурсов, кроме разве что трудовых. Крупные заводы, где работало по 40000, ликвидированы, кроме нескольких, но они уже совсем не такие крупные и работающих там куда как меньше.Но, несмотря на это, в городе строится много жилья, «свечки» растут одна за другой, в нем масса риэлтерских контор, около 80 рекламных агентств и всем, в общем-то, доходов хватает.Но вот какие в бизнесе этого города имеются проблемы. Было в нем крупное рекламное агентство, которое все знали и уважали. Работали в нем креативные молодые люди, но руководство было в годах. И вот решили его руководители «подковаться», съездили в Москву и там их научили «таймерингу» (учету рабочего времени сотрудников), «планингу» (еженедельному планированию рабочего времени и трудозатрат) и еще много чему, что повышает производительность труда и доходы владельцев компании. И если раньше их дизайнер приходил на работу к 11.00 утра, а потом еще дома работал до 11.00 вечера, то теперь его обязали приходить ровно к 9.00 и уходить в 17.00, да еще и заполнять журнал учета рабочего времени.Что было дальше, можно и не писать. Сначала уволился дизайнер, потом рекламист, потом… потом… Потом остались одни руководители и троечники-выпускники местного вуза, которым, кроме «планинга», вообще ничего не дано. И сегодня об этой компании никто и не знает, а живет она подачками областной администрации. Просто удивительно, как это людям непонятна такая простая истина, что с причудами талантливых молодых людей надо мириться. Да, у одного в ухе была гайка и татуировка на горле, а ему посоветовали «дресс-код» — свитер до ушей, а гайку убрать. Ну, он и «убрался» вместе с гайкой!Другая компания торгует прикладом: пуговицы, тесьма, ленточки всякие. Вроде бы мелочь, но без этого никуда. И вышло так, что ее хозяин решил поднять доходность своего предприятия за счет увеличения объема продаж и обратился в рекрутинговое агентство найти ему толковых «продажников». И как раз двоих ему сразу и нашли. Потребовалась им работа рядом с домом: у одного была больная мать, а у другого – ребенок. Пришли, а на столе у главы фирмы, отставного военного, компьютера нет. На планерку все менеджеры приходят с… тетрадочкой и в нее записывают его указания, а важное подчеркивают красным… Ну это ладно, но куда бы вы думали он их направил? На склад! «Начинать надо с азов, вот как я начинал!» Они ему: «Нам все равно что продавать, станки или приклад, разница небольшая. Вы умеете одно – мы другое!» Он им: «Я в 90-е на рынке стоял, сделал фирму своими руками, а вы мне указывать будете?! Молоды больно!» Они ему: «Но сейчас не 90-е, все изменилось…» А дальше выяснилось, что фирма держится на безбожном завышении розничных цен. Набор пуговиц покупают оптом по 9.50, а продают по 90 рублей!!! Продавщицы из его однодеревенцев работают так: предлагают оптовым покупателям скидку в 50%, при покупке товара на 100000, но за это… 10000 им «за труды». И понятно, что все соглашаются. Но как, какими методами при такой системе можно повысить объем продаж? Увидели эти ребята, какие тут дела творятся, да и ушли в тот же день. А ведь «продажники» от бога. Зимой могут с прибылью снегом торговать!Есть в том достославном городе, как оказалось, множество небольших фирм, которые шьют верхнюю одежду: пальто, куртки. И одной руководит тоже полковник в отставке, и тоже компьютер на столе у него отсутствует. Фирма медленно умирает. Было 80 швей, теперь 30. Фасоны все «бабские», но, правда, хорошо продаются в Узбекистане. Наняли опытную «продажницу» и модельера. А хорошие модельеры сейчас в цене, минимальная зарплата 90000, а так еще и выше. Начали они выводить фирму из провала. А босс чуть что… орет! Орет, как на плацу… «Мать, мать, мать!» Ну и обе они тут же уволились. Мы, говорят, такие деньги заработаем всегда, даже посреди «чиста поля», но слушать вот этот «ор» не будем, зачем нам это.Другая компания шьет куртки. Самые разные. От «летчицких» до спортивных. Владелец моложе, поэтому продвинутый и даже очень. На столе компьютер, с сотрудниками общается через него и вроде бы условия работы хорошие. Зарплата швей — 50000 и выше, у «продажников» уровень 30000 минимум, а выше неограничен, выдается % от продаж. Но… помешался человек опять же на «планинге» и «таймеринге». На все, кто что сделал, требует ежедневный письменный отчет. По всему производству и кабинетам менеджеров поставил видеокамеры и микрофоны. Мониторинг всех сотрудников идет непрерывно. Потом время походов в «курилку» и в туалет вычитается и не оплачивается. Разговоры на отвлеченные темы запрещены. А люди есть люди. Тем более женщины. Им о детях «потрындеть», о мужьях – это самое «то». Важно, какой доход они приносят. Но как раз с этим-то на фирме и проблемы. Дело в том, что одно дело продавать готовое, а другое – его произвести. Например, в фирме шьются куртки из китайской ткани для Германии и США. Вот как, оказывается, у нас куртки известных брендов шить теперь дешевле, чем в Китае. Но… материалы новые, а подходы – старые. Сшили куртки на заказ из США. А на рукав нашили какие флаги? Конечно, российские! Хорошо, не успели отправить. Но неустойку в полмиллиона все равно пришлось заплатить. А потом отправили, но выяснилось, что молнии вшили вверх ногами. Еще полмиллиона, да еще расходы на транспортировку через океан. И как тут может заработать тот же «продажник»? Не его обязанность проверять, как и куда что пришито. У него задача «снимать возражения» и продвигать товар.Одна компания строит дома и продает в них квартиры. И какое-то время была «на коне». Потому как достался ей в 90-е за бесценок кирпичный завод и кирпич у них был свой собственный. За риэлторские услуги брали они 5%, но прошло время, появилось много конкурентов, и конкуренты стали брать 3%. И люди стали спрашивать, «что у вас такого за 5, когда у все то же самое у других за 3?» И перестали к ним обращаться. Что логично. Надо убавить, но… руководство не хочет. Не хочет и новое оборудование ставить на завод, где все как в «доброе старое время». А тут конкуренция, завод не выполнил план на 80%, и… первым делом из компании уволился ее главный айтишник с зарплатой 100000 р., а потом и остальные продвинутые побежали кто куда и осталось там… одно лишь упертое руководство.А еще в той же фирме с видеокамерами и микрофонами у туалетов ее хозяин и не курит, и не пьет, и другим не дает. И опять же – это хорошо. Но когда не чересчур. Потому что опять же… в Японии люди одни, с одной культурой, а у нас – другие. Но если кто-то, например, не любит геев, но тебе попался талантливый дизайнер-гей или гей – гений маркетинга, то надо с этим смириться, потому что деньги не пахнут.Кончилось тем, что вся продвинутая молодежь, включая и тех, кто мастерски торгует на том же WildBerries, где молодые люди покупают сегодня не только одежду и обувь, но даже лосьоны и пену для бритья, уволилась. А за счет чего все держится? А за счет огромных наценок и… недоплаты работающим. Практикуются «серые зарплаты», отпуска не оплачиваются, и всем этим как раз и покрывается некомпетентность и непрофессионализм. Перспективные молодые люди жалуются: «Ну неужели он/она не понимают, что человек не может разбираться во всем! Почему владелец компании мешает мне зарабатывать ему же деньги только потому, что он не знает, что такое SEO-реклама. Почему он/она не хотят видеть, что что рынки умирают, что молодежь туда не ходит, а делает все покупки через Интернет. А они держат там палатки, платят зарплату продавцам, а они даже самих себя не окупают! Ну не можешь уже сам руководить, новации проходят мимо, ну… создай совет директоров, поручи ему руководить твоей компанией, а сам путешествуй, уди рыбу, а за расходами и доходами пусть следит фирма-аудитор. Так ведь нет – жаба душит, а в итоге никто на таких «бизнесменов» работать не хочет, и они разоряются один за другим.Знаю одну девушку-рекламистку, которая вполне успешно работала в рекламных компаниях и Москвы, и… Но в итоге вернулась к себе в родные пенаты и сидит сейчас у себя дома с мужем на пару. Работают только через Интернет. Делают проекты на заказ для Чехии, Словакии, Грузии, той же Москвы, а потом на полученный гонорар уезжают в Европу, в Париж, в Ниццу, и живут там по полгода, и там же, кстати, опять деньги зарабатывают и едут куда-нибудь в другое место, теперь уже кататься на лыжах. И все заказывают по Интернету. Понятно, что все так не могут, но то, что многие наши бизнесмены «ну тупые» или, скажем так, весьма односторонние, несомненно. И противостояние между ними и поколением миллениума сегодня налицо!