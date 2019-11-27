Конфликт отцов и детей, или Приход поколения миллениума

А еще миллениалов называют «поколением онлайн»…

Над полями пронесетсяНаша песенка — пароль:Если весело живется —Каждый сам себе король.«Каждый сам себе король» (муз. Антонио Спадавеккиа, сл. Александра Хазина, песенка из кинофильма «Каин XVIII»)Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи.Аристотель, древнегреческий философ, ученик Платона, 384—322 до н. э.