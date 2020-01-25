Лексингтон и Конкорд: звонкая оплеуха элитным частям от штафирок гражданских

Заваренная каша
Тринадцать британских колоний в Северной Америке начали бурлить еще с 1760-х годов. Тогда только что закончилась Семилетняя война. Империя ее выиграла, но заплатила за это солидной дырой в бюджете. Чтобы ее закрыть, правительство в Лондоне ввело дополнительные налоги для колонистов. Руководствуясь при этом принципом: «У вас там находится королевская армия, которая еще вчера защищала вас от французов, и продолжает защищать от индейцев. Настало время платить за ее содержание».
Колонии с этими доводами соглашаться не спешили – дайте нам, мол, хотя бы представительство в парламенте, а не только легислатуры самоуправления, тогда и поговорим насчет налогов. В Лондоне на это отвечали, что парламент для Америки – это жирновато. Ну а колонии в ответ бойкотировали сборы пошлин всеми способами – от массовой контрабанды товаров до беспорядков на улицах.
Процесс, конечно, был неравномерен. Какие-то колонии были радикальнее, какие-то, как, например, Джорджия, имевшая проблемы с индейцами, поспокойнее. Но после принятия британцами призванных приструнить зарвавшихся радикалов «Невыносимых законов» (среди которых был, например, акт о закрытии бостонского порта) в Америке полыхнуло уже по-настоящему.
Колонисты фактически перешли в состояние открытого мятежа, созвав незаконный, с точки зрения Лондона, Континентальный конгресс, и наплодив ряд конгрессов поменьше – они заменяли местные «официальные» легислатуры. Эти «мини-конгрессы» тут же принялись вооружаться, создавая отряды ополчения.
Деньги на оружие и боеприпасы шли из экстренных сборов и пожертвований местных торговцев. Последние не всегда были добровольными – отказавшийся платить богач вполне мог превратиться в объект травли. Став персоной нон-грата, он быстро терял все деловые контакты и в итоге разорялся. Поэтому дешевле было платить.
Оправдание губернатора Гейджа
Одним из центров мятежа была колония Массачусетс и ее столица Бостон. Губернатором этой непростой колонии был назначен Томас Гейдж – человек, сражавшийся в Америке с французами в Семилетнюю войну. Считалось, что он лучше знает колонии и способен справиться с кризисом.
Эти представления вскоре разбились о реальность. Гейдж, знавший обстановку на местах, был малоактивен как раз в силу понимания, насколько все плохо. Губернатор не мог влиять практически ни на что – он неизменно встречался в лучшем случае с пассивным сопротивлением. А в худшем дело переходило к открытому неповиновению. Дозированно применять военную силу в таких условиях значило лишь усугубить озлобленность местного населения. А на то, чтобы завоевать Массачусетс заново, у Гейджа просто не хватало ресурсов.
Губернатор предлагал королю и Парламенту отменить «Невыносимые законы» – это ослабит радикалов. И, одновременно, прислать в Америку побольше солдат, чтобы взять колонии под контроль по-настоящему. Но в Лондоне считали, что дело лишь в спорадических бунтах бостонской черни. Достаточно лишь проявить твердость – и колонисты отступят.
Гейдж получал гневные письма из Англии. Ему следовало немедленно показать результат – ну, или хотя бы нечто, что можно было бы выдать за таковой. Лондон требовал, чтобы губернатор как минимум арестовал членов местного массачусетского конгресса.
Гейдж знал, что шансы на это малы – если он отправит мало солдат, их просто закидают камнями, а если много, то поднимется большой шум, и конгрессмены успеют сбежать. Поэтому выбрал, как ему казалось, золотую середину – рейд на склады оружия и боеприпасов для ополчения, расположенных в городах Вустер и Конкорд.
Рейд стартовал поздним вечером 18 апреля 1775 года. 700 британских солдат – гренадеров и легких пехотинцев – выдвинулись из Бостона к намеченной цели. Расчет англичан был на скрытность передвижения и внезапность – и он провалился уже в самом начале операции.
Живой телеграф
Конечно же, скрыть выдвижение такой массы солдат в городе, где за англичанами пристально следило все население, было невозможно. Если быть точным, о намерении британцев куда-то пойти и что-то сделать американцы знали еще за день до выдвижения – английские сержанты не всегда держали язык за зубами.
Войска двигались не очень быстро – и время от времени останавливались, чтобы получить и употребить провизию. Сами британцы, должно быть, поняли, что их планы раскрыты – по мере продвижения колонны местные жители зажигали огни. Такие четкость и скорость появления последних недвусмысленно говорили – это система оповещения.
Помимо огней, в дело были пущены конные курьеры. Они мчались в соседние поселения и будили ополченцев. Один из таких курьеров – Пол Ревир – навсегда вошел в американский пантеон национальных героев. Ему удалось, скрываясь от британских патрулей, разбудить Сэмюэла Адамса и Джона Хэнкока, вождей американской революции, и предотвратить их арест англичанами.
Поэтому, когда англичане начали подходить к местам предполагаемой дислокации оружейных складов, то ни оружия, ни лидеров радикалов там уже не было.
Первый бой
Первое столкновение состоялось в Лексингтоне. Британцы подошли туда ранним утром. Местные ополченцы – менее сотни человек – противостояли шести ротам под командованием Майора Джона Питкэрна. Последний был флотским офицером, и плохо понимал пехотную тактику. Но недавно собранные вместе ополченцы, не имевшие времени на совместные тренировки, абсолютно «несыгранные», понимали ее еще хуже. К тому же, они уступали числом в пять раз.
И, тем не менее, ополченцы выстроились в линию и ждали приближающихся британцев. Все понимали, насколько неравны и силы, и выучка. Война еще не началась, и стрелять в своих же колонистов англичан пока еще не тянуло. Поэтому Питкэрн закричал ополченцам, чтобы они бросали ружья и проваливали. Те выполнили вторую часть, но напрочь проигнорировали первую.
Питкэрн такой трактовки не оценил и повторил требование. А потом кто-то – обе стороны приписывают это друг другу – выстрелил. После чего англичане дали два залпа. Ополченцы отвечали рассеянно и неумело. В результате первой стычки было убито 8 ополченцев. Британцы отделались одним легким ранением.
Но это было для них только началом.
Конкорд
Ополченцы из Лексингтона разбежались, и англичане продолжили движение на Конкорд. Авангард беспрепятственно вошел в город и принялся искать оружие. Ничего не найдя, британцы в процессе поисков умудрились перевернуть какую-то лампу и устроить пожар.
До этого момента вокруг Конкорда собралось около 400 ополченцев. Они знали, что склады с оружием из города вывезены, и не видели причины рваться в бой. Но, когда начался пожар, колонисты решили, что англичане собираются поджечь Конкорд.
Ополченцы, пытаясь держать линию, пошли вперед. Вскоре они наткнулись на сотню британских легких пехотинцев, не успевшую полностью развернуться для ведения огня. И исход этой стычки остался за колонистами.
Гладкоствольные мушкеты не могли собрать обильную жатву. Поэтому потери сторон оказались скромными – англичане убили 2, а американцы 3 человека. После чего англичане полностью потеряли строй и дезорганизованно отступили под неприятельским огнем. Будь на месте американцев регулярные европейские части, дело бы кончилось штыковой и полным разгромом, но колонисты еще так не умели. Поэтому, пытаясь преследовать, они окончательно разорвали свой строй, позволив неприятелю отступить к основным силам.
Горячее отступление
Командующий рейдом полковник Фрэнсис Смит находился в трудном положении. Он не добился никаких вразумительных результатов, но при этом, кажется, окончательно превратил гражданское противостояние в полноценную войну. А теперь еще надо было вернуться в Бостон в целости и сохранности.
Сделать это было не так уж и просто – к этому времени в районе Лексингтона и Конкорда успело собраться несколько тысяч ополченцев. И с каждой минутой прибывали новые. Неопытные и «несыгранные» американцы не могли напасть на британцев правильно – все вместе и держа строй в рамках подразделений. Вместо этого они поодиночке и небольшими группами атаковали колонну с флангов, обстреливая врага из-за камней, оград и деревьев.
Англичане, конечно, время от времени организовывали контратаки. Когда-то это приводило к потерям в рамках этих самых разрозненных групп, а когда-то колонисты просто отступали, чтобы через 15 минут вновь вернуться. Как бы то ни было, сути это не меняло.
Непрерывно обстреливаемые, британцы кое-как дошли до Лекстингтона. Там они встретили – к своему безмерному счастью – подкрепление в тысячу штыков. На какое-то время англичан оставили в покое, и они смогли двинуться к Бостону. Но затем на них навалились с двух сторон – как свежие силы ополчения спереди, так и преследовавшие сзади колонисты из Конкорда.
Случился довольно жаркий бой – дело даже дошло до рукопашной. Но в итоге британцы отбились и смогли продолжить движение. В итоге они оторвались от противника.
Результат был для англичан неутешительным. Цели не достигнуты. Безвозвратные потери – 124 человека (у ополченцев – 54). Но, что самое плохое – началась открытая военная конфронтация. И противник – какие-то ополченцы из фермеров и торговцев – не был наголову разгромлен. Еще и «по очкам» выиграл.
Ополченцы приобрели самое для себя дорогое – понимание, что они могут бить англичан. Кураж. И, как следствие, уверенность, что они ступили на правильный путь. Глобальным результатом стычек при Лекстингтоне и Конкорде был переход противостояния Лондона и 13 колоний на новый уровень.
И в этом смысле все только начиналось.