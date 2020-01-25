Путинский транзит: революция сверху

Путинская элита

Почему сейчас?

И об Украине

Некоторые обозреватели называют реформы 15 января «революцией сверху». В чём-то эта метафора верна: объявленные президентом Путиным реформы существенно меняют конфигурацию верховной власти, перераспределяют власть между институтами президента, Госдумы, правительства и Госсовета. Это реальное разделение властей, о котором всегда говорили демократы, но наши «демократы» этим страшно недовольны, потому что они ещё и прозападные марионетки.Владимир Путин не будет переизбираться в 2024 году, уходит с поста президента, но продолжит возглавлять «путинскую элиту» уже при новом президенте России, и последнее бесит нашу прозападную партию и других «всепропальщиков»: их заклинания о крахе России опять пропали. Путин и уходит, и остаётся одновременно!Чтобы понять, насколько велика устойчивость путинской России, достаточно посмотреть на соседнюю проевропейскую страну, с которой население уже несколько лет разбегается в поисках заработков по всей Европе, но это не влияет на её устойчивость – почувствуйте, какой тогда запас прочности у России!Преемником Путина, если можно так говорить, будет его элитная группировка во власти, распределённая между несколькими центрами, что лишает нашу либеральную колонну надежды на появление «нового Горбачёва», отсюда вселенский вой экспертов павловских, общественных деятелей явлинских, навальных и быковых. Они кричат «всё пропало», потому что у них действительно всё пропало, а что им ещё остаётся? Надежды сдать как-нибудь Россию под внешнее управление Запада вслед за Украиной опять пропали! А нужно ведь отрабатывать старые гранты и как-то зарабатывать новые на свои «демократические» нужды.Неожиданное объявление президентом Путиным конституционной реформы многими воспринимается как некий форс-мажор. Эту тему раскручивают наши «доброжелатели» в западных СМИ, и некоторые наши эксперты поддаются их скромному обаянию.В то время когда налицо очень простое объяснение: сейчас очень выгодный для России момент — существенно ослабло внешнеполитическое давление со стороны нашего основного «партнёра» и специалиста по «демократии» и «смене режимов», США. В Америке – «большая замятня», борьба президента Трампа и Демократической партии на фоне очередных президентских выборов.Проще говоря, Вашингтону сегодня не до нас, рассадник гей-демократии занят борьбой с Трампом. При этом возможны эксцессы, и тогда нам будет уже не до конституционных реформ. Можно сказать, этой реформой Россия готовится к выборам в США, к любому их развитию и итогам.Все мы не вечны, и Владимир Путин – тоже. Реформы 15 января рассчитаны на большую перспективу, на времена после Путина. Здесь никаких гарантий быть не может, даже конституционных, и президент Путин делает что может для продолжения своего политического курса после себя.Политические пертурбации в США неизбежно отразятся на их сателлитах, особенно таких слабых, как сегодняшняя Украина, которая умудрилась ещё и вляпаться во внутриамериканские разборки. В общем, возможна эскалация напряжённости на Украине. Зеленский что-то уж слишком часто просит о встречах с Путиным, токмо для обмена «удерживаемыми лицами». Юлия Тимошенко выступила в качестве пророка и предсказывает распад Украины.Зеленский продолжает делать противоречивые заявления, и вашим и нашим, что говорит о неустойчивости его положения. Он до сих пор не может «разобраться» с Петром Порошенко и выполнить своё главное предвыборное обещание – посадить Петра на «заслуженные нары». Но дело не только в этих «нарах» самих по себе: Порошенко представляет для президента Зе реальную угрозу, и пока он её не устранит, он сам будет находиться в постоянной опасности.