Воспитанник Ермолова. Первый чеченский художник

Пётр Захаров-Чеченец. Автопортрет

Штурм Дади-Юрта

В Ермоловской семье

Портрет Петра Ермолова работы Петра Захарова

Армянин Нерсесов и чеченец Захаров. Рисунок М.И. Скотти

Чеченец – свободный художник

Дети Петра Ермолова. Пётр Захаров-Чеченец

«Молю Бога о продлении дней Ваших и всего семейства Вашего, Катерине Петровне, Николаю Петровичу, Алексею Петровичу, Варваре Петровне, Нине Петровне, Григорию Петровичу! Всему Вашему семейству доброго здоровья и хороших успехов в науках, приятно было знать успехи в рисовании Николая Петровича, Катерины Петровны и Алексея Петровича, они обещались иногда присылать свои труды…»

Знаменитый портрет Алексея Ермолова кисти Захарова

Групповой портрет семьи Постниковых. Пётр Захаров-Чеченец

Жизнь после смерти