USCGC Polar Star (WAGB-10): единственный тяжёлый ледокол США

USCGC Polar Star (WAGB-10) за работой

Один из двух

Ледокол до модернизации, 1989 г.

Особенности конструкции

"Полярная звезда" в антарктических льдах, 15 января 2017 г.

Судно незадолго до ремонта, 2010 г.

Ледокол на службе

Вид с мостика, 13 февраля 2015 г.

В процессе спасения застрявшего судна. 14 февраля 2015 г.

Планируемая замена

USCGC Polar Star (WAGB-10) и житель Антарктики, 5 января 2016 г.

Береговая охрана США располагает собственным ледокольным флотом, однако его возможности серьезно ограничены. Так, имеется лишь два ледокола тяжелого класса, и только один из них продолжает службу и может решать поставленные задачи. Это судно USCGC Polar Star (WAGB-10), построенное в середине семидесятых и остающееся в строю до сих пор.Ледокол USCGC Polar Star (WAGB-10) и его систершип USCGC Polar Sea (WAGB-11) строились по проекту Polar. Его разработка осуществлялась на рубеже шестидесятых и семидесятых годов в интересах БОХР США. Строительство судов велось на предприятии Lockheed Shipbuilding and Construction Company (г. Сиэтл, шт. Вашингтон) с 1972 г.Закладка головной «Полярной звезды» состоялась в 1972 г., а в 1976-м судно передали заказчику. Второй ледокол проекта, «Полярное море», передали БОХР через два года. В течение следующих десятилетий суда служили вместе, обеспечивая экономическую и военную деятельность на Тихом океане.В 2010 г. БОХР США была вынуждена вывести в резерв ледокол USCGC Polar Sea (WAGB-11) из-за многочисленных проблем с двигательной установкой. Головное судно USCGC Polar Star (WAGB-10) осталось в строю и вскоре отправилось на модернизацию. После обновления оно вернулось на службу и теперь является единственным представителем своего проекта и всего класса тяжелых ледоколов в американском флоте.«Полярная звезда» представляет собой судно с усиленным корпусом, комбинированной энергоустановкой и другими особенностями, характерными для тяжелых ледоколов. Она имеет длину 122 м при ширине 25,5 м и нормальной осадке более 9 м. Нормальное водоизмещение – 11 тыс.т, максимальное – 13,8 тыс.т.Корпус ледокола построен с учетом нагрузок при проделывании проходов. Использован мощный стальной силовой набор, покрытый обшивкой толщиной 32-44 мм. Такая конструкция обеспечивает разламывание льда толщиной до 1,8 м при поступательном движении со скоростью 3 узла. Максимальная толщина раскалываемого льда – 6,4 м.По проекту, ледокол имел систему балансировки, обеспечивавшую изменение крена и предотвращавшую вмерзание в лед. Она включала несколько внутренних емкостей общим объемом 133 куб.м для перекачки воды. Однако в дальнейшем система поломалась, и в ходе модернизации корабля ее убрали.Судно оснащено главной энергоустановкой типа CODLOG и может попеременно включать дизель-электрические или газотурбинные системы. ГЭУ включает шесть дизелей Alco 16V-251F мощностью по 3 тыс. л.с. и три ГТД Pratt & Whitney FT-4A12 по 25 тыс. л.с. каждый. При помощи редукторов мощность выдается на три гребных вала. На валах установлены гребные винты изменяемого шага диаметром 4,9 м. ГЭУ обеспечивает скорость хода до 18 узлов и максимальную дальность плавания ок. 28,3 тыс. морских миль.USCGC Polar Star (WAGB-10) несет четыре современные системы навигации. Они используют разные принципы работы, что позволяет эффективнее определять местоположение в высоких широтах. Также имеются все необходимые радиоэлектронные средства для наблюдения и связи.Ввиду принадлежности к БОХР ледокол несет вооружение. Оно включает два крупнокалиберных пулемета и несколько винтовок и пистолетов экипажа. Рабочие и боевые возможности расширяются за счет возможности несения двух вертолетов Eurocopter HH-65A. Для различных работ в кормовой части палубы установлены два подъемных крана. Также на борту судна постоянно присутствует то или иное научное оборудование.Экипаж судна включает 140 человек, из них 15 офицеров. Обеспечивается деятельность научной группы до 30-33 человек и авиационной группы из 12 человек. Экипаж располагается в каютах и кубриках. На борту имеются спортзал, библиотека, фильмотека, компьютерный зал и различные средства связи, включая спутниковый телефон и собственное отделение почты.Судно USCGC Polar Star (WAGB-10) начало службу в 1976 г с базированием в порту Сиэтла и достаточно быстро показало все свои возможности и преимущества. Тяжелый ледокол регулярно выходил в море для решения различных задач в интересах разных структур. Зоной ответственности «Полярной звезды», а затем и «Полярного моря» стал весь Тихий океан, а именно его северная и южная части.В зависимости от своих и чужих потребностей, БОХР США отправляла свои ледоколы в Арктику и Антарктику. Так, два судна Polar-class, имея повышенные характеристики, стали основным средством снабжения антарктической станции Мак-Мердо. Велась и другая деятельность, связанная с проводкой кораблей и судов торгового и военного флота через полярные области.Активная эксплуатация привела к постепенной выработке ресурса. В 2006 г. ледоколу USCGC Polar Star (WAGB-10) присвоили особый статус. Новые выходы в море отменялись, и судно ставилось к причалу с сокращенным экипажем. Тем не менее, не исключалась возможность возвращения к полноценной службе. В 2008-2009 гг. удалось изыскать необходимое финансирование, в результате чего ледокол отправился на ремонт.В начале 2010 г. судно встало в сухой док. Планировалось провести ремонт всех основных систем, а также заменить устаревшее оборудование современными образцами. Ремонт продолжался до конца 2012 г. В 2013-м «Полярную звезду» вывели на испытания. В конце того же года ледокол вновь допустили к работе на ледовых полях высоких широт.Уже в январе 2014 г. ледокол привлекли к реальной операции. За несколько дней до этого исследовательское судно «Академик Шокальский» застряло во льдах у берегов Антарктиды. На помощь ему вышли ледоколы нескольких стран, и в ходе спасательной операции китайский ледокол Xue Long тоже попал в ледовый плен. 4 января к терпящим бедствие отправили ледокол USCGC Polar Star (WAGB-10). К счастью, помощь уже не понадобилась. «Академик Шокальский» и Xue Long освободились и вышли на чистую воду до прибытия помощи.Несмотря на недавний ремонт, с 2017 г. ледокол «Полярная звезда» регулярно сталкивается с проблемами. Наиболее крупные имели место в начале 2018 г., когда во время похода отказали все газотурбинные двигатели – из-за этого ледокол потерял способность прохода через многолетние льды. Через несколько дней вышло из строя уплотнение гребного вала, и в машинное отделение попала вода. Тем не менее, экипаж справился со всеми проблемами и доставил груз на станцию Мак-Мердо.В прошлом году в мусоросжигательной установке произошел пожар. Неконтролируемое горение продолжалось несколько часов, пока его не удалось потушить. К счастью, никто не пострадал и судно осталось целым.Прямо сейчас USCGC Polar Star (WAGB-10) находится в море Росса и пробивает проход к станции Мак-Мердо. Уже много лет этот ледокол остается единственным средством снабжения станции по морю. На борту судна крупные запасы топлива, провизии и других грузов, которые позволят полярникам работать в течение всего этого года – до следующего визита ледокола.Ледокол USCGC Polar Star (WAGB-10) начал службу почти 45 лет назад. Несмотря на регулярные ремонты и модернизации, это судно выработало большую часть ресурса. Даже его собственный экипаж уже давно без почтения отзывается о технической готовности. На фоне этого присутствует не менее серьезная проблема: «Полярная звезда» уже десять лет является единственным тяжелым ледоколом США.Необходимость замены USCGC Polar Star (WAGB-10) современной техникой очевидна, но до нее пока далеко. С 2012 г. БОХР США и смежные структуры изучали перспективы ледокольного флота и вырабатывали требования к новому судну. В 2017 г. стартовала программа Polar Security Cutter, целью которой является разработка новых проектов для последующего строительства. В мае 2019 г. появился первый контракт на строительство нового ледокола.По программе PSC собираются построить три тяжелых ледокола для замены имеющихся Polar-class. Также появятся три средних – их будут использовать вместо других судов старых типов. Головной тяжелый ледокол PSC начнет службу только в 2024 г.; два других – в 2025 и 2027 гг. До их появления USCGC Polar Star (WAGB-10) будет продолжать службу. Кроме того, до этого момента командование не планирует утилизировать простаивающий USCGC Polar Sea (WAGB-11).Таким образом, на данный момент состояние тяжелой части ледокольного флота США оставляет желать много лучшего. В строю всего одно далеко не новое судно с неудовлетворительным техническим состоянием. Его систершип уже много лет непригоден к эксплуатации и ожидает приказа на утилизацию. Замена для двух ледоколов появится только через несколько лет – да и то, при отсутствии проблем на стадии проектирования и строительства.Несмотря на все сложности, ледокол USCGC Polar Star (WAGB-10) продолжает службу – и прямо сейчас везет полярным исследователям необходимые грузы. Часть задач на данный момент может решать только это судно, что придает ему особое значение.