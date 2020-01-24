Лукашенко призвал белорусов перестать быть «белыми и пушистыми»

А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Хватит смотреть по сторонам, быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, своё государство, и свой народ.

Каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты.

Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.

Александр Лукашенко сегодня стал одним из основных ньюсмейкеров на постсоветском пространстве. Заявления президента Белоруссии расходятся на цитаты и тиражируются многочисленными СМИ, в том числе далеко за пределами республики.Одно из таких выражений Александра Лукашенко касалось вопроса поставок в Белоруссию углеводородов. По словам главы РБ, «Беларусь поставили раком».Лукашенко на одном из белорусских предприятий:Ранее Лукашенко заявил, что не хочет оказаться последним президентом Беларуси.Встречаясь с коллективом завода газетной бумаги в городе Шклове, Лукашенко заявил:По словам главы белорусского государства, в разговоре с Владимиром Путиным он не блефовал и всерьёз говорил об альтернативных поставщиках энергоносителей. Одним из таких уже стала Норвегия.По заявлению Лукашенко, РБ будет покупать нефть, договариваясь со всеми участниками рынка: США, Саудовской Аравией, ОАЭ.Лукашенко: