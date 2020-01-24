Новости

Лукашенко призвал белорусов перестать быть «белыми и пушистыми»

340

Александр Лукашенко сегодня стал одним из основных ньюсмейкеров на постсоветском пространстве. Заявления президента Белоруссии расходятся на цитаты и тиражируются многочисленными СМИ, в том числе далеко за пределами республики.

Одно из таких выражений Александра Лукашенко касалось вопроса поставок в Белоруссию углеводородов. По словам главы РБ, «Беларусь поставили раком».



Лукашенко на одном из белорусских предприятий:

А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Хватит смотреть по сторонам, быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, своё государство, и свой народ.

Ранее Лукашенко заявил, что не хочет оказаться последним президентом Беларуси.



Встречаясь с коллективом завода газетной бумаги в городе Шклове, Лукашенко заявил:

Каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты.

По словам главы белорусского государства, в разговоре с Владимиром Путиным он не блефовал и всерьёз говорил об альтернативных поставщиках энергоносителей. Одним из таких уже стала Норвегия.

По заявлению Лукашенко, РБ будет покупать нефть, договариваясь со всеми участниками рынка: США, Саудовской Аравией, ОАЭ.

Лукашенко:

Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
Белорусским ВВС грозит дефицит боевых крыльев
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
340 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти