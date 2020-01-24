Лукашенко призвал белорусов перестать быть «белыми и пушистыми»

Александр Лукашенко сегодня стал одним из основных ньюсмейкеров на постсоветском пространстве. Заявления президента Белоруссии расходятся на цитаты и тиражируются многочисленными СМИ, в том числе далеко за пределами республики.
Одно из таких выражений Александра Лукашенко касалось вопроса поставок в Белоруссию углеводородов. По словам главы РБ, «Беларусь поставили раком».
Лукашенко на одном из белорусских предприятий:
А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Хватит смотреть по сторонам, быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, своё государство, и свой народ.
Ранее Лукашенко заявил, что не хочет оказаться последним президентом Беларуси.
Встречаясь с коллективом завода газетной бумаги в городе Шклове, Лукашенко заявил:
Каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты.
По словам главы белорусского государства, в разговоре с Владимиром Путиным он не блефовал и всерьёз говорил об альтернативных поставщиках энергоносителей. Одним из таких уже стала Норвегия.
По заявлению Лукашенко, РБ будет покупать нефть, договариваясь со всеми участниками рынка: США, Саудовской Аравией, ОАЭ.
Лукашенко:
Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.