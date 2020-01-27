Промежуточный патрон 5,56х45 мм против винтовочного 7,62х51 мм

В 1954 г. основным винтовочным патроном НАТО стал американский боеприпас 7,62х51 мм. Его планировалось использовать с винтовками и пулеметами, и вскоре появился широкий круг совместимого оружия. Однако всего через несколько лет США решили отказаться от винтовок под этот патрон и заменить его более совершенным. Итогом следующих работ стало принятие боеприпаса 5,56х45 мм.
Новый патрон
Разработка патрона T65, будущего 7,62х51 мм НАТО, началась на рубеже сороковых и пятидесятых годов по инициативе армии США. Имеющийся винтовочный патрон .30-06 Springfield, показывая высокие характеристики, оказался чрезмерно мощным для перспективных автоматических винтовок, а также был достаточно большим и тяжелым. Армии требовался более компактный и легкий, а также менее мощный патрон с близкой баллистикой.
При участии нескольких предприятий и организаций была создана линейка опытных патронов T65 с разными пулями и возможностями. После всех необходимых испытаний боеприпас приняли на вооружение в США, а затем продавили как стандарт для НАТО.
Патрон T65 был короче (71 мм против 85 мм) и легче существующего .30-06 Springfield – 25 г против 27-30 u. Предлагалось применение современных сортов пороха с более высокими характеристиками, за счет чего дульная скорость стандартной пули была на прежнем уровне, в пределах 790-830 м/с, а дульная энергия достигала 2550-2600 Дж.
Оружие для патрона
Армия заказала разработку новых образцов оружия под патрон 7,62х51 мм – автоматической винтовки и пулемета. Итогом последовавших работ стало принятие на вооружение США винтовки M14 и пулемета M60. Кроме того, несколько образцов под тот же боеприпас разработали зарубежные страны.
Еще на стадии работ по будущей M14 начались споры о целесообразности использования винтовочного патрона. Из прежних экспериментов было известно, что полноразмерный винтовочный патрон чрезмерно мощен для ручного автоматического оружия и ограничивает точность и кучность огня. Тем не менее, такой патрон одновременно давал определенные преимущества.
В 1959 г. на вооружение поступила винтовка M14. Ее сильными сторонами считались малая масса и приемлемые габариты. Винтовочный патрон давал высокую дальность эффективного огня и имел хорошее поражающее действие. В то же время, винтовка не могла точно стрелять очередями: чрезмерная отдача затрудняла ее удерживание, что приводило к повышенному рассеиванию. Также проблемой стала емкость магазина (всего 20 патронов) и излишний вес боекомплекта. Снаряженный магазин весил 750 г. Соответственно, 13 магазинов с 260 патронами весили почти 10 кг.
В начале шестидесятых комплекс в виде винтовки M14 и патрона 7,62х51 мм попал во Вьетнам, где показал свои преимущества и – еще ярче – недостатки. Вследствие этого армия форсировала работы по созданию нового оружия, полностью отвечающего современным требованиям.
Промежуточный патрон
С конца пятидесятых несколько оружейных компаний разрабатывали перспективные стрелковые комплексы на основе промежуточного патрона. Суть новой концепции заключалась в применении боеприпаса малого калибра с увеличенной скоростью пули; также требовалось нарастить скорострельность. Получившаяся автоматическая винтовка в теории могла показывать характеристики на уровне существующих образцов.
Патроны 5,56х45 мм модификации M193
Вместе с другими в программе участвовали компании ArmaLite и Remington Arms. Первая разрабатывала новую винтовку, а вторую привлекли для разработки нового патрона. Позже их винтовка AR-15 и патрон .223 Remington показали преимущества перед конкурентами, победили в конкурсе и были рекомендованы к принятию на вооружение. В 1964-65 гг. армия США начала перевооружение – новые образцы обозначили как M16 и M193.
Новый патрон .223 Rem (5,56х45 мм) имел длину всего 57,4 мм и весил менее 12 г. Начальная скорость пули достигала 900-950 м/с, энергия – не менее 1750-1800 Дж. Боевые характеристики были на приемлемом уровне и обеспечивали уверенное поражение живой силы.
Испытания показали, что новая винтовка M16 под патрон M193 показывает требуемую точность и кучность при стрельбе очередями и не сталкивается с проблемой излишней отдачи. Кроме того, меньший патрон позволил оптимизировать габариты и эргономику оружия. Имелся выигрыш в контексте боекомплекта: магазин с 20 патронами весил лишь 320 г. Таким образом, в 10 кг входил 31 магазин – 620 патронов.
Фото:Justin Connaher
Магазины для винтовок M16 с патронами 5,56х45 мм
Таким образом, по всем основным параметрам патрон 5,56х45 мм и оружие под него, как минимум, не уступали предшествующим образцам большего калибра. Все это привело к понятным результатам. В 1964-65 гг. армия США начала перевооружение с винтовки M14 на более новую и удачную M16 с одновременной заменой патрона. Боеприпас 7,62х51 мм НАТО теперь планировалось использовать только с пулеметами, но не с винтовками.
В дальнейшем патрон M193 получил широкое распространение в странах НАТО. Изначально речь шла только о закупках или лицензионном производстве боеприпасов. Затем третьи страны начали разработку собственных версий патрона с теми или иными отличиями.
Новые поколения
В конце семидесятых страны НАТО во главе с США провели обширное исследование по сравнению существующих версий и модификаций патрона 5,56х45 мм. Победителем конкурса стал бельгийский вариант патрона с утяжеленной пулей под обозначением SS109. Вскоре его официально сделали стандартным боеприпасом НАТО. В армии США это изделие получило обозначение M885.
За последующие десятилетия патрон SS109 / M885 успел стать основой для новых боеприпасов разработки нескольких стран. Ряд таких изделий поступил на вооружение, другие пошли на коммерческий рынок.
Объективные причины
В середине прошлого века все ведущие страны взяли курс на совершенствование пехотного стрелкового оружия за счет создания принципиально новых промежуточных патронов. Однако в США этот процесс затянулся, поскольку армия сначала решила перевооружиться при помощи менее мощного винтовочного патрона. Вскоре стали понятны недостатки такого решения, что привело к активизации работ по промежуточным патронам.
Первый вариант боеприпаса 5,56х45 мм был принят на вооружение более полувека назад, позже ему на смену пришли новые модификации с улучшенными характеристиками. 5,56х45 мм НАТО до сих пор остается основным винтовочным патроном США и стран Североатлантического альянса, хотя уже имеются некоторые предпосылки к его замене.
В последние годы ведутся работы по созданию новых промежуточных патронов, способных в будущем заменить старый добрый M193 / M885. Однако реальные результаты таких программ еще не ясны, и гипотетическое перевооружение остается делом отдаленного будущего. Патрон 5,56х45 мм НАТО остается в армии США и других стран и продолжает демонстрировать свой потенциал, заложенный полвека назад.