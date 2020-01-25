От БПЛА к крылатым ракетам: военное сотрудничество Украины и Турции набирает обороты
Пока Владимир Путин и Реджеп Эрдоган рука об руку запускают новые газопроводы и решают судьбы Ливии на различных международных конференциях, Анкара «тихой сапой» продолжает развивать сотрудничество в военно-технической области с таким достаточно сомнительным с точки зрения Москвы партнером, как Украина.
Как стало известно, на днях в министерстве обороны Украины состоялось заседание совместной украинско-турецкой комиссии, занимающейся как раз данным вопросом. Судя по всему, встреча прошла достаточно плодотворно.
Помимо подписания представителями украинского военного ведомства и директората оборонной промышленности Турции соответствующих межправительственных протоколов, полностью подтверждающих все многочисленные договоренности, достигнутые еще при прошлом президенте Украины, согласно официальным сообщениям об этом мероприятии, в его ходе намечены новые дальнейшие шаги, направленные на реализацию совместных проектов Киева и Анкары в области вооружений и военной техники, а также коопераций предприятий оборонно-промышленного сектора двух стран. Сразу по окончании официальной части переговоров турецкая делегация отправилась с рабочим визитом на такие важнейшие объекты ВПК «нэзалэжной», как Государственное предприятие ГККБ «Луч» и ГАХК «Артем». Не обошли вниманием и некоторые подразделения «Укроборонпрома».
Господа из Анкары явно присматриваются к наиболее перспективным с их точки зрения предприятиям тамошнего ВПК, умудрившимся уцелеть в годы его тотального развала и разворовывания. Украинские же оружейники, оказавшиеся в крайне тяжелом положении по причине полного разрыва военно-технического сотрудничества с Россией, готовы ухватиться за любой заказ, лишь бы только он был оплачен, да еще в валюте. В частности, итогом нынешнего визита станут поставки украинским производителем «Ивченко-Прогресс» вооруженным силам Турции в период с 2021 до 2030 года турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БПЛА Akinci и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к некоему «перспективному беспилотному истребителю». Мало того – в планах компании экспорт в Турцию еще и более 500 двигателей для крылатых ракет на сумму в 600 миллионов долларов.
Напомним, военное сотрудничества Анкары и Киева началось, по сути, после состоявшегося в 2018 году визита в турецкую столицу предыдущего украинского президента Петра Порошенко, по итогам своей поездки заявившего о настоящем «прорыве» в деле обеспечения обороноспособности «нэзалэжной». Речь, как оказалось, шла о поставках в ВСУ ударных БПЛА оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2. В устах Порошенко эти машины превращались в «грозное оружие, способное поражать бронетехнику, фортификационные и инженерные, а также морские цели». Одним словом, чуть ли не Москву бомбить... Между прочим, в турецкой прессе в то время высказывались серьезные опасения относительно того, как на подобные гешефты «отреагирует Путин» и не выйдут ли они боком в турецко-российских отношениях. Переживали там, судя по всему, зря.
Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.
Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину.
- Автор:
- Александр Харалужный
- Использованы фотографии:
- сайт МО Украины
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