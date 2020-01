«Три мушкетера»: Китай раскрыл тактику атакующей «боевой коробки»

J-20, J-16 и J-10C в одной формации

Самые передовые реактивные истребители-невидимки Китая J-20 проводят тренировки в рамках сценария реального боя вместе с мощными самолетами J-16 и проворными машинами J-10C

J-20

#ChinaDefense J-20 fighter jets assigned to an ace unit have been conducting real-combat scenario training as the Chinese Air Force revealed footage for the first time. https://t.co/h2qaFMFSOy pic.twitter.com/HBfNicOXOc