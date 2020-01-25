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Зеленский рассказал о шраме между Украиной и Россией

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Президент Украины дал интервью израильскому 9 Каналу. Интервью было посвящено в том числе и тематике взаимоотношений Украины с Россией. По словам Зеленского, он «интуитивно ощущает», что прекращение конфликта нужно не только Украине.

Зеленский:
Завершение конфликта нужно и России, и Европе, и всему миру.

При этом украинский президент заявил о своём восприятии конфликта: «Это большая беда, которая навсегда».



Из заявления Владимира Зеленского на израильском ТВ:

Эта беда навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли он, я не уверен.

После этого Зеленский в очередной раз заявил, что не видит возможности для восстановления отношений с Россией без «восстановления территориальной целостности Украины».

Зеленский:

Мы будем добиваться восстановления территориальной целостности.

У Зеленского поинтересовались по поводу возможности всеобъемлющей амнистии для участников конфликта на Донбассе. Отвечая на этот вопрос, нынешний президент Украины заявил:

Все, кто принимал в этом участие, не будут прощены. Все, кто стрелял в украинцев, боевики, они должны быть наказаны. А как иначе?

В таком случае наказывать Зеленскому придётся, например, и боевиков «Азова», «Айдара» (запрещены в РФ) и других экстремистских группировок Украины, которые стреляли (и, кстати, продолжают стрелять) в украинцев, живущих на Донбассе.
По ходу интервью Зеленский подчеркнул, что крайне важен прямой диалог с Владимиром Путиным.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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