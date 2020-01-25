Зеленский рассказал о шраме между Украиной и Россией

Завершение конфликта нужно и России, и Европе, и всему миру.

Эта беда навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли он, я не уверен.

Мы будем добиваться восстановления территориальной целостности.

Все, кто принимал в этом участие, не будут прощены. Все, кто стрелял в украинцев, боевики, они должны быть наказаны. А как иначе?

Президент Украины дал интервью израильскому 9 Каналу. Интервью было посвящено в том числе и тематике взаимоотношений Украины с Россией. По словам Зеленского, он «интуитивно ощущает», что прекращение конфликта нужно не только Украине.Зеленский:При этом украинский президент заявил о своём восприятии конфликта: «Это большая беда, которая навсегда».Из заявления Владимира Зеленского на израильском ТВ:После этого Зеленский в очередной раз заявил, что не видит возможности для восстановления отношений с Россией без «восстановления территориальной целостности Украины».Зеленский:У Зеленского поинтересовались по поводу возможности всеобъемлющей амнистии для участников конфликта на Донбассе. Отвечая на этот вопрос, нынешний президент Украины заявил:В таком случае наказывать Зеленскому придётся, например, и боевиков «Азова», «Айдара» (запрещены в РФ) и других экстремистских группировок Украины, которые стреляли (и, кстати, продолжают стрелять) в украинцев, живущих на Донбассе.По ходу интервью Зеленский подчеркнул, что крайне важен прямой диалог с Владимиром Путиным.