По вине и нерешительности Зеленского на Донбассе продолжают гибнуть люди

На словах миролюбивая политика Зеленского, который не только не интегрировал т.н. формулу Штайнмайера в законодательство Украины, но и не отдал приказ своим войскам на перемирие, приказ закреплённый на бумаге, продолжает приносить свои кровавые плоды.22 января снайперской пулей был убит двадцатилетний ефрейтор НМ ДНР Никита Фокин. Прощание с ним прошло 24-го января 2020 года, отпевание погибшего от рук украинского снайпера Никиты Фокина прошло в центральном храме Горловки – Богоявленском кафедральном соборе. Проститься с ним пришли тысячи людей, которые собрались на площади перед храмом и потом в составе траурной процессии направились к месту прощания, где смогли возложить цветы и венки как дань уважения и памяти.Простился с Никитой Фокиным и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Руководитель республики принял участие в траурном митинге, который прошел на центральном городском кладбище Горловки.Никита Фокин вырос в Горловке. Окончив 9-й класс 40-й школы, он поступил в Горловский колледж городского хозяйства. В 2018 году Никита принял решение встать на защиту Донецкой Народной Республики.Надо вспомнить и ещё одну скорбную дату. Так уж совпало, что 22 января 2015 года украинские войска обстреляли остановку вместе с остановившимся троллейбусом. Около 20 пострадавших, треть из них скончалась. 24 января 2015 года украинские силовики устроили провокацию с обстрелом восточных кварталов Мариуполя, переложив вину на ополчение ДНР.