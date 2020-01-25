Лукашенко: Россияне - это наши люди, но от них сейчас мало что зависит

Но об этом они уже забыли.

Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет. Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что сейчас зависит.

Александр Лукашенко продолжает демонстрировать готовность искать и находить новых поставщиков энергоносителей в Белоруссию. Допустив целую серию высказываний в стиле «нас поставили раком», «нам надоело у них на коленях просить углеводороды», имея в виду под «ними» Россию, Лукашенко решил пересмотреть соглашение с РФ по газу.Напомним, что 31 декабря 2019 Беларусь подписала с «Газпромом» протокол о ценах на газ для белорусских потребителей до конца февраля 2020 года. Цена составляет 127 долларов за тысячу кубометров.При этом в Минске заявляли, что не понимают, почему цена на газ для Беларуси выше цены на газ для Смоленской области. В Москве разъясняли простую истину: Смоленская область – это Россия, а если Минск хочет цены на аналогичном уровне, то нужно идти по пути реальной интеграции.Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает возможность изменений в уже утверждённый в декабре «газовый» протокол. В указе Лукашенко такие изменения разрешает вносить белорусскому правительству.Перед этим Лукашенко обвинил Россию (цитата) «в кидке по газу». По словам президента Белоруссии, ранее были «чёткие договорённости довести цены на газ для Беларуси до внутрироссийских».Лукашенко:А сам Лукашенко, судя по всему, забыл об условиях выравнивания цен на газ с Российской Федерацией.Нужно напомнить, что президент РБ высказал претензии и по поводу таможенных барьеров для «ряда белорусских товаров» со стороны России. При этом Александр Лукашенко не поясняет, когда именно белорусскими товарами успели стать польские яблоки и норвежская рыба.Лукашенко в Шклове:А от белорусов, если пользоваться аналогией риторики Лукашенко, в Белоруссии зависит многое?По словам Лукашенко, его задача заключается в сохранении независимости Белоруссии.