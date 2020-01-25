Появились сообщения об уходе Владислава Суркова с поста помощника президента

В блоге политолога Алексея Чеснакова появилась информация о том, что свой пост оставил помощник президента России Владислав Сурков. Этого человека зачастую называли «серым кардиналом Кремля». В последние годы он отвечал за контакты по непризнанным республикам Донбасса, а также по Абхазии и Южной Осетии.Если верить Telegram-каналу Алексея Чеснакова, то Сурков покинул государственную службу. В качестве причины названа «смена государственного курса на украинском направлении». В чём именно заключается эта «смена курса», пока не сообщается.Официальные источники эту информацию пока не подтверждают.Нужно напомнить, что Владислав Сурков занимал пост помощника президента в периоды с 2004 по 2008 и с 2013 года. В 2012-2013 годах находился в должности главы правительственного аппарата. С 2011 по 2012 года был вице-премьером.В Telegram-канале упомянутого политолога, на который ссылаются многие российские СМИ, сообщается, что Владислав Сурков после «ухода с госслужбы в течение ближайшего месяца займётся медитацией, а после сообщит о причинах своего решения и планах на будущее».На Западе Суркова воспринимают как одного из идеологов так называемой «суверенной демократии». Сурков является автором многочисленных статей и заметок на тему вектора развития России. В своё время был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».