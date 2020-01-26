Когда в автомате пружина от ручки: худшие автоматы Калашникова

Самое забавное, что сегодня никто не возьмётся сказать, в каком количестве стран производились автоматы Калашникова. Я насчитал 27, но, возможно, ещё больше.

Мне удалось составить список самых худших автоматов Калашников. На 5-м месте – Китай. Как мне сказал один товарищ, китайцы делают автоматы из жёваной фольги. На самом деле, всё не так.