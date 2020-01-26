Когда в автомате пружина от ручки: худшие автоматы Калашникова

В мире есть определённый круг стран, которые занимаются лицензионным производством стрелкового оружия. Есть и тех, которые штампуют копии без какой-либо лицензии со стороны официального производителя. Настоящим мировым рекордсменом по числу копий и «переделок» является автомат Калашникова.
В сюжете концерна «Калашников» представлен ролик, в котором рассматриваются наиболее худшие варианты АК. Речь идёт об автоматах зарубежного производства.
Владимир Онокой:
Самое забавное, что сегодня никто не возьмётся сказать, в каком количестве стран производились автоматы Калашникова. Я насчитал 27, но, возможно, ещё больше.
Автор ролика отмечает, что качество выпускаемого оружия может зависеть даже от таких бытовых ситуаций, когда от участника технологического процесса выпуска стволов уходит жена, а сам он уходит в запой.
Онокой:
Мне удалось составить список самых худших автоматов Калашников. На 5-м месте – Китай. Как мне сказал один товарищ, китайцы делают автоматы из жёваной фольги. На самом деле, всё не так.
Эксперт рассказывает о случае, когда в китайском АК обнаружил вместо обычной пружины экстрактора пружину от шариковой ручки. И это было на многих автоматах.
Лекторий от Владимира Онокоя: