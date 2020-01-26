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Когда в автомате пружина от ручки: худшие автоматы Калашникова

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В мире есть определённый круг стран, которые занимаются лицензионным производством стрелкового оружия. Есть и тех, которые штампуют копии без какой-либо лицензии со стороны официального производителя. Настоящим мировым рекордсменом по числу копий и «переделок» является автомат Калашникова.

В сюжете концерна «Калашников» представлен ролик, в котором рассматриваются наиболее худшие варианты АК. Речь идёт об автоматах зарубежного производства.



Владимир Онокой:

Самое забавное, что сегодня никто не возьмётся сказать, в каком количестве стран производились автоматы Калашникова. Я насчитал 27, но, возможно, ещё больше.

Автор ролика отмечает, что качество выпускаемого оружия может зависеть даже от таких бытовых ситуаций, когда от участника технологического процесса выпуска стволов уходит жена, а сам он уходит в запой.

Онокой:

Мне удалось составить список самых худших автоматов Калашников. На 5-м месте – Китай. Как мне сказал один товарищ, китайцы делают автоматы из жёваной фольги. На самом деле, всё не так.

Эксперт рассказывает о случае, когда в китайском АК обнаружил вместо обычной пружины экстрактора пружину от шариковой ручки. И это было на многих автоматах.

Лекторий от Владимира Онокоя:
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