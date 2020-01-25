«Вон из Ирака»: в Багдаде состоялась массовая антиамериканская демонстрация

На улицы Багдада в пятницу вышли сотни тысяч жителей Ирака. Они требовали вывода войск США из страны.Инициатором этой массовой акции протеста стал лидер движения «Садр» Муктады ас-Садр. Среди участников мероприятия, состоявшегося в районе Джадирия иракской столицы, присутствовали и сторонники ополчения шиитов «Аль-Хашд аш-Шааби».В руках демонстрантов были флаги Ирака. Они выкрикивали антиамериканские лозунги: "Вон из Ирака!". Представители движения «Садр» были завернуты в саваны.В связи с акцией, власти Багдада усилили меры безопасности и ограничили движение автотранспорта в районе Джадирия. Они также заблокировали наиболее значимые улицы города и так называемую «зеленую зону», где расположено большинство зарубежных посольств.Лидер шиитов Муктады ас-Садр призвал манифестантов использовать все мирные методы, чтобы добиться вывода американской армии из Ирака. Он пообещал прекратить акции протеста сразу после того, как военный контингент Соединенных Штатов будет выведен из страны.Решение о выводе иностранных воинских контингентов было ранее принято парламентом Ирака. О нем глава правительства Адиль Абдул-Махди незамедлительно сообщил послу Соединенных Штатов Метью Тюллеру.