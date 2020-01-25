В России испытывают элементы парашютов для выживания при посадке на воду

В настоящий момент разработано несколько вариантов конструкции карабинов, которые проходят цикл комплексных испытаний.

Новое приспособление представляет собой быстроразмыкаемый карабин, который позволяет оперативно освободиться от купола после посадки на водную поверхность. Разработка предназначена для российских военных. Сейчас проходят ее испытания.Об этом информационному агентству ТАСС стало известно от генерального директора НИИ парашютостроения Андрея Рожкова. Возглавляемое им научное учреждение является частью холдинга «Технодинамика», входящего в состав госкорпорации «Ростех».Усовершенствованные карабины позволяют парашютисту быстро освободиться от подвесной системы и купола, если при посадке он окажется в воде. Таким образом, он не утонет и избежит смерти.Рожков сообщил журналистам следующее:При этом гендиректор добавил, что при разработке карабинов учитывались не только сегодняшние требования, но и те, которые могут возникнуть в будущем, в том числе и увеличение массы с полезной нагрузкой.Испытания карабинов на прочность проходят в условиях сверхнизких и сверхвысоких температур, почти стопроцентной влажности, а также при попадании пыли, грязи, песка. Кроме того, в ходе испытаний искусственно создаются ударные нагрузки, которые могут возникнуть на практике в экстремальных и даже нештатных ситуациях.Усовершенствование системы безопасности парашютов было вызвано несчастным случаем, произошедшим в июне прошлого года на полигоне Старый Крым. Тогда двое десантников утонули при приземлении в водоем. Комиссия выяснила, что они не смогли быстро освободиться от парашютов.