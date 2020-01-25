О «секретном» указе президента Путина по списанию долгов ОПК

«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер... В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена».

«Образовавшиеся за много лет долги предприятия могут только обслуживать, но никогда не смогут вернуть…»