Предвоенная «демократическая и мирная» Европа. Западные страны

Манфред Вебер

«Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками (заявление Путина об антисемитизме польского посла в довоенной Европе) и демонстрирует солидарность с Польшей».

Бельгийская демократия 30-х годов

Леон Дегрель

Свободная Франция?!

Францистское движение

Плакат Французской народной партии

Знак члена Национально-народного объединения

Символ «Огненных крестов»

Нидерланды, родина тюльпанов и фюрера по имени Мюссерт

Эрнст Герман фон Раппард, лидер Национал-социалистической нидерландской рабочей партии

Нашивка голландских фашистов

Члены Национал-социалистического движения

Голландских добровольцев провожают на Восточный фронт. На вагоне справа написано: "Мы едем брать Сталина"

По мелочи…

Плакаты "объединённой Европы" 40-х. Чёрным закрашены нацистские символы ввиду крайне странного толкования законов исполнительными органами