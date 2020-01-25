В Индии разрабатываются противоминные устройства для танков Т-72 и Т-90

Для индийских вооруженных сил будет разработан локальный минный цеп. Им планируют оснастить основные боевые танки Т-72 и Т-90 Bhishma.Об этом сообщило Государственное бюро информации для печати (PIB).Опытно-конструкторские испытания траловых агрегатов, разработанных индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), были одобрены Советом по оборонным закупкам. Как утверждает PIB, это обеспечит вооруженные силы Индии собственными средствами разминирования.Пока еще не обнародованы ни технические характеристики новой противоминной системы, которую установят на танки, ни сроки ее создания. Но опытные образцы уже были продемонстрированы в ходе выставки DefExpo India 2018. Устройства были установлены на несколько танков, в том числе и на отечественный Arjun MK.II.Используемое сегодня на индийских танках противоминное приспособление «Хобартовские забавы» давно морально устарело.Впервые его применили во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Танки, оборудованные новыми противоминными устройствами, сыграли тогда большую роль в преодолении немецкой обороны. Их назвали в честь британского генерал-майора Перси Хобарта.