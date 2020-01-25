Зеленский рассказал, почему не сразу заявил об иранском ударе по «Боингу-737»

Я тогда сказал им (родственникам погибших): хочу, чтобы вы точно знали, это на 100 процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка профессионального экипажа. Конечно же, успокоить их полностью не удалось.

Президент Украины в интервью израильскому ТВ ответил на вопрос о том, почему не сразу высказался об атаке на самолёт Международных авиалиний Украины со стороны иранского расчёта комплекса ПВО. Напомним, что речь идёт об ударе по самолёту «Боинг-737» двумя зенитными ракетами.Ответственность за этот удар взяли на себя аэрокосмические силы КСИР, командование которых отметило, что вина лежит на США, нагнетавших обстановку в регионе. В Тегеране, напомним, удар назвали «роковой ошибкой» и объяснили потерей связи между командным пунктом ПВО и тем самым расчётом ЗРК. Причины потери связи неясны до сих пор.По словам Владимира Зеленского, он не сразу выступил с обращением об иранскому ударе по украинскому «Боингу», так как у него не было веских доказательств причастности Ирана к нанесению удара по авиалайнеру.При этом Зеленский отметил, что «изначально именно удар Ирана по самолёту рассматривался как приоритетная версия».Президент Украины заявил, что в первые же дни после трагедии отправился к родственникам погибших украинцев и заявил: «Нас сбили».Из интервью Зеленского 9 Каналу израильского телевидения:Тогда, как отмечает сам Зеленский, он заявил о требовании компенсаций от иранской стороны.Напомним, что до сих пор нет данных о расшифровке бортовых самописцев «Боинга». 20 января Зеленский обращался к Тегерану с просьбой о передаче «чёрных ящиков» лайнера Киеву. Пока самописцы, судя по всему, остаются в Иране. Ранее сообщалось, что Тегеран их намерен передать французским экспертам.