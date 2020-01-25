Американскому спутнику грозит взрыв из-за необъяснимой аномалии

Телекоммуникационный спутник Spaceway-1, принадлежащий США, может взорваться из-за необъяснимой аномалии. Она способна вызвать существенное и необратимое повреждение тепловых батарей аппарата. Такую информацию опубликовало издание SpaceNews.В требованиях регуляторов из Соединенных Штатов говорится, что перед выходом из эксплуатации космический спутник должен выработать все свое топливо, которое есть на борту для маневрирование в космическом пространстве. В данном случае это нужно сделать до конца февраля, хотя в компании DirecTV, которая является оператором Spaceway-1, утверждают, что спутнику могло бы хватить топлива до 2025 года.Обычно на вывод спутника из эксплуатации требуется 2-3 месяца, но тут придется поторопиться. Нужно закончить все процедуры до конца февраля, когда спутник окажется в тени Земли. Для этого применят аккумуляторные батареи, хоть это и несет потенциальную опасность.Чтобы уменьшить загрязнение орбиты осколками спутника, которые образуются после взрыва, компания-оператор при помощи маневров "приподняла" траекторию на 300 километров.Спутник Spaceway-1, изготовленный компанией Boeing, вывела на орбиту в 2005 году украинская ракета «Зенит-3SL». Предполагалось, что спутник прослужит 12 лет, то есть до 2017 года.Эксперты отмечают, что аномалия может быть связана с повысившимся коэффициентом поглощения солнечными батареями аппарата излучения от Солнца.