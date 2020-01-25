Кипр отказывается голосовать за новые санкции ЕС против России

Нет никакой связи между этими двумя санкционными режимами. Мы заняты рассмотрением информации об украинских санкциях.

Никосия не будет голосовать за новый санкционный пакет в отношении нескольких российских граждан. Об этом заявили агентству Reuters три источника из дипломатических кругов.Гораздо больше, чем санкции против крымских официальных лиц, Кипр волнуют жесткие меры против Турции из-за разработки нефтегазовых месторождений в территориальных водах этого острова. Санкции Евросоюза против Анкары уже подготовлены, но их решили пока отложить, что совершенно не устраивает Никосию.Официальный представитель кипрского внешнеполитического ведомства Деметрис Самуэль отвергает предположение, что позиция Кипра по отношению к антироссийским санкциям и непринятое решение Евросоюза по поводу разработки Турцией нефтяных месторождений у берегов Кипра как-то связаны:Турция считает, что у нее есть полное право на разработку углеводородных месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, с чем Кипр и Греция категорически не согласны. В Афинах и Никосии расценивают буровые работы на шельфе острова провокацией со стороны Анкары. Евросоюз поддерживает их позицию и даже ввел в июне прошлого года санкции против Турции.Таким образом, позиция Кипра не позволяет ЕС ввести новые санкции против РФ.