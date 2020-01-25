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Тегеран сообщил, где находится виновник крушения украинского «Боинга»

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Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф сообщил, где сейчас пребывает человек, чья ошибка привела к атаке иранских ПВО на пассажирский лайнер, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявлении рассказало информационное агентство ISNA.

По словам главы МИД, виновный в крушении «Боинга» сейчас сидит в тюрьме:



Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме.

Джавад Зариф провел параллель между гибелью украинского самолета в 2020 году и крушением иранского пассажирского лайнера в 1988 году. Тогда его сбила ракета, выпущенная с американского крейсера. Тогда Airbus A300 военнослужащие Соединенных Штатов перепутали с военным самолетом. По крайней мере, именно так заявили в Пентагоне. В результате удара тогда погибло 290 человек.

Хотя не было никаких сомнений в вине США, никаких извинений с американской стороны не последовало. Но особенно возмутило министра то, что американский офицер, виновный в гибели гражданских лиц, не только не был наказан, но и получил в итоге награду.

Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран-Киев 8 января 2020 года, был сбит ПВО Корпуса Стражей Исламской Революции. 11 января иранский Генштаб признал свою вину в катастрофе, отметив, что она произошла из-за ошибки.
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