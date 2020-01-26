Талибами подбит вертолет Ми-8 частной оборонной компании Молдавии

Вертолет был атакован из ручного противотанкового гранатомета, находясь на земле

В Афганистане была подбита винтокрылая машина, летавшая под флагом Молдавии. Как заявляется официальными лицами пострадавшей в результате данной атаки стороны, вертолет был задействован в гуманитарной миссии. Как видно из фотоснимков, он относился к модели Ми-8МТВ-1.На его борту в момент нападения пребывало трое членов экипажа. Из них двое были с Украины – командир машины и инженер-механик, второго пилота – женщину из Молдавии – травмы миновали. Пролетавший вблизи Ми-8 с аналогичной «пропиской» принял на борт экипаж сбитого вертолета. Пострадавшие были отправлены в больницу, однако в скором времени покинули лечебное заведение из-за отсутствия опасности для здоровья.- отметили в Органе гражданской авиации Молдавии.Однако, как утверждают талибы, выпущенная ими мина (а не граната из РПГ) попала во время совершения посадки. Заявляется, что кроме экипажа ранения получил солдат афганской армии. При этом вертолет принадлежал частной оборонной компании Молдавии. Ранее уже производилась аналогичная атака со смертельным исходом: в 2015 году на молдавский Ми-8, занятый перевозкой американских солдат, было совершено нападение боевиков.Происшествие случилось в провинции Гильменд, расположенной в южной части страны. Территорию, где произошел инцидент, патрулирует американский беспилотник.