Обошлись без пехоты: Парная работа сирийских танков Т-72 попала на видео

Военный конфликт, бушующий на протяжении многих лет в Сирийской арабской республике, сопровождается как громкими победами, так и порою неудачами сил, подконтрольных Дамаску. Одним из главных недостатков в ведении боя сирийскими военными называется неслаженность их действий. Однако некоторые экипажи используют оригинальные приемы.В экспертном сообществе неоднократно указывались тактические промахи отдельных подразделений САА при ведении боя. Зачастую потери бронетехники вызваны отсутствием надлежащего охранения в лице пехоты. Танк или боевые машины других типов остаются неприкрытыми от неприятельского огня. В итоге противник, чувствуя себя в безопасности или минимально рискуя, размещается вблизи от техники и пытается «выбить» её из ПТРК или РПГ.Возможно, что именно из-за подобного недостатка при ведении боя экипажи двух танков решили обойтись без прикрытия пехоты. Поддерживая друг друга, ОБТ Т-72Б3 и Т-72АВ ведут отстрел боевиков, засевших в населенных пунктах. Судя по выложенным кадрам, парная работа, напоминающая своеобразную «карусель», получается у них весьма эффективная: в руинах вместе с «повстанцами» оказалась достаточно обширная площадь.