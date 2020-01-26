«Донбасс они ещё не взяли»: Кравчук высказался о «схемах возвращения» Донбасса и Крыма

Донбасс они ещё не взяли. Я верю, что Донбасс может вернуться с помощью мирового сообщества и нашей системной работы.

А как она сработает, сказать сейчас не могу.

Первый президент Украины в эфире телеканала «Прямой» сделал новое заявление по «способам возвращения Крыма и Донбасса» в украинский состав. По словам Кравчука, у сегодняшнего Киева есть возможности для возвращения Донбасса «самостоятельно».Кравчук:По словам первого украинского президента, Киеву нужно действовать «на идею мира, на установление мира, что и делает сегодня президент Зеленский».При этом Кравчук фактически посоветовал Зеленскому не обращать особого внимания на так называемых национал-патриотов, которые постоянного говорят о необходимости возвращения Донбасса силовым путём, без международных встреч и переговоров.Говоря о Крыме, Кравчук заявил, что полуостров сегодня находится «в системе отношений Российской Федерации». По сути, это признание от первого президента Украины факта российской юрисдикции Крыма.Кравчук при этом добавил, что Украина не откажется от Крыма, от своей территориальной целостности, но «только будет другая схема его возвращения Украине».Кравчук:По логике Кравчука, от территориальной целостности Украина не откажется, но почему в случае с Крымом от неё должна отказываться Россия?