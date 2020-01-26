Указана причина снятия РН «Союз-2.1а» со стартового стола космодрома Плесецк

Стало известно об отмене первого запланированного на 2020 год космического старта в России. 24 января должен был состояться запуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а». Планировалось, что эта ракета выведен на расчётную орбиту военный спутник «Меридиан-М».Старт должен был состояться с космодрома Плесецк, однако его решили перенести на более поздний срок.В прессе сообщается о причинах такого решения представителей космической отрасли. По последним сведениям, ракету пришлось даже снять со стартового стола и направить в монтажно-испытательный комплекс. Причина состоит в том, что в электрооборудовании «Союза» были обнаружены неисправности. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на отраслевые источники.В сообщении говорится, что неполадки с электрооборудованием были выявлены после установки ракеты на стартовый стол и перед началом процесса её заправки.Ранее отмечалось, что проблема может быть связана с разгонным блоком или даже с самим стартовым комплексом космодрома Плесецк. Однако эти предположения своего подтверждения на данный момент не нашли.«Меридиан-М» - спутник, который должен быть выведен на околоземную орбиту в интересах Минобороны России. Ранее такие спутники уже выводились на орбиту. Основное их предназначение – навигационная поддержка кораблей и самолётов ледовой разведки на протяжении Севморпути.