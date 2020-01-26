Mars.online: Россия «научила» сербские истребители МиГ-29 топить корабли

Русские инженеры оказывают помощь своим белорусским коллегам, когда дело доходит до модернизации партии из шести [сербских] истребителей МиГ-29М2

Эта версия боевого самолета [МиГ-29М2] может нести сверхзвуковые ракеты Х-31A, которые смертельны для надводных военных кораблей