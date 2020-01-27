Как турки построили свою империю и были геополитическим врагом России

Знакомясь с турками, с этими жизнерадостными и необязательными людьми, порой совершенно не понимаешь, как вообще эти люди веками могли быть нашим геополитическим врагом.

Там много этнических греков, которые сегодня уже считают себя турками. Там по-прежнему немало этнических армян.