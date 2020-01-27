Как турки построили свою империю и были геополитическим врагом России

В России одной из наиболее популярных зарубежных стран не только для отдыха, но и для обсуждения, является Турция. Причина связана и с относительно недорогой возможностью посетить турецкие курорты без визы, увидеть своими глазами достопримечательности этой страны. Также это и медиаволна, связанная с турецким ударом по бомбардировщику ВКС России, с сирийским и ливийским кризисами, с энергетическим сотрудничеством.
Свой вклад добавляют и турецкие сериалы, которые показываются на российском ТВ.
При этом подавляющее большинство россиян, даже интересующихся Турцией и российско-турецкими отношениями, совершенно не знакомы с историей Турции.
На канале «День ТВ» писатель-историк Вячеслав Манягин:
Знакомясь с турками, с этими жизнерадостными и необязательными людьми, порой совершенно не понимаешь, как вообще эти люди веками могли быть нашим геополитическим врагом.
Автор сюжета отмечает, что, на самом деле, турки разные, так как, по сути, это смесь народностей, имеющих разное прошлое.
Вячеслав Манягин:
Там много этнических греков, которые сегодня уже считают себя турками. Там по-прежнему немало этнических армян.
В программе на указанном канале рассказывается о том, как турки построили свою империю, которая веками оставалась одной из самых мощных и богатых в мире , которая в отдельные периоды простиралась от .