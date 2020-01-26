Эксперт: У Трампа нет последовательной стратегии на Ближнем Востоке

И Барак Обама, и Джордж Буш имели последовательную стратегию ведения политики в ближневосточном регионе. И даже если она во многих случаях была достойна критики, она хотя бы существовала. Дональд Трамп действует в регионе более хаотично, что является признаком отсутствия четкого плана.Такое заявление сделал эксперт Центра исследований в заливе Университета Катара Лучано Заккара в интервью польскому изданию Defence24.pl.Эксперт обращает внимание, что кризис вокруг Ирана начался задолго до американской атаки в Багдаде. До этого были нападения на танкеры в Красном море и Персидском заливе, сбитый американский беспилотник, обстрел нефтепромыслов в Саудовской Аравии. И все это произошло в момент, когда появилась надежда на потепление отношений между США и Ираном.По мнению эксперта, таким образом странам региона было показано, что в случае конфликта Тегерана и Вашингтона они тоже не останутся в стороне. И это уже дало свои плоды. Например, ОАЭ уже начали смягчать свою антииранскую риторику. Выяснилось, что никто не хочет войны на Ближнем Востоке.Эксперт считает, что в годы правления Трампа США перестали преследовать цель продвижения демократии в мире. Действующему американскому президенту этого не нужно – он ставит во главу угла интересы исключительно США. По мнению Заккара, Америку больше не волнует безопасность других стран, она слагает с себя роль «мирового жандарма».Конечно, Белый Дом хочет сохранить свое влияние на Ближнем Востоке, но не желает прилагать для этого усилий.Что касается России, то она уже вовлечена в политические процессы в Сирии, но не проявляет интереса к расширению своего влияния на другие страны. Тем более, Россия не заинтересована принимать чью-либо сторону в новых разгорающихся конфликтах. Например, Москва поддерживает тесные и теплые отношения с Саудовской Аравией, несмотря на не менее теплые отношения с Ираном. И это при том, что Иран и Саудовская Аравия являются соперниками.