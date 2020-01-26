В Китае объяснили, зачем на спины военным медикам в Ухане наносят специальный текст

Беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности принимаются в армии Китая в связи со вспышкой в КНР коронавируса. Опасность связана ещё и в связи с тем, что китайская армия входит в число мировых лидеров по числу проводимых военных маневров в разных точках страны. Ухань, где констатирована вспышка коронавируса, не является в этом плане исключением.Система военного здравоохранения Поднебесной дала предписание временно сократить число маневров военнослужащих НОАК и ограничить территории их проведения. Сделано это для того, чтобы вероятность заражения военнослужащих опасным вирусом была минимальной.В то же время сообщается, что в Ухань направлена медицинская бригада НОАК. В состав бригады входят специалисты военно-морского медицинского университета, которые в Ухане получили специальные костюмы для работы в клиниках с инфицированными.В сети появились фотографии, на которых запечатлено, как военным медикам на спины чёрным маркером наносится специальный текст. В бригаде объяснили, зачем это делается.Сообщается, на специальные костюмы наносятся личные данные военнослужащие, а также время его работы с заразившимися коронавирусом людьми. Для командования группами также помечается должность военнослужащего и направление работы в клинике.Эта информация позволяет военнослужащим идентифицировать друг друга во время работы, а другим специалистам держать под контролем время их контакта с больными.Тем временем в самом Китае число заразившихся в течение недели выросло в 12 раз в сравнении с неделей прошлой. Однако нужно констатировать, что и число вылечившихся выросло примерно в то же число раз.Находятся в Китае и те, кто на коронавирусе делает деньги. В том же городе Ухань цена обычных медицинских масок за неделю взлетела с 3 юаней до 40 (примерно 360 рублей).