В Иране назвали свои объёмы запасов обогащённого урана

Если сегодня власти Ирана примут такое решение, то Организация по атомной энергии как исполнитель сможет обогатить

уран на любой процент.

Иран обладает достаточными возможностями для обогащения урана до любого уровня. Чтобы начать работу в этом направлении, иранским специалистам будет достаточно только соответствующего распоряжения правительства.Такое заявление сделал замруководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зарен. Чиновник сказал:Зарен сообщил, что сейчас запасы обогащенного урана в стране составляют 1200 килограммов.О готовности окончательно выйти из ядерной сделки Тегеран заявил 5 января после гибели в Багдаде генерала Касема Сулеймани в результате ракетного обстрела со стороны США. Но если санкции против Ирана будут сняты, а Исламская Республика получит гарантию соблюдения ее прав, то Тегеран готов вернуться к исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Ранее американское издание National Interest утверждало, что ИРИ способна восстановить паритет в регионе, только если создаст собственное ядерное оружие По данным МАГАТЭ, Тегеран возобновил обогащение урана на ядерном комплексе в Фордо с ноября прошлого года.